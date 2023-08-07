الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجلس الأعلى للجامعات يتابع تسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية فى الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات

الدكتور مصطفى رفعت
الدكتور مصطفى رفعت

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، متابعته تسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

وأشار د.مصطفى رفعت إلى أنه في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المُنعقدة يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، تم فتح باب التسجيل في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، والتي بدأت بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات"، والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات"، والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية"، للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023 /2024، موضحًا أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني للتسجيل قبل موعد الاختبارات بخمسة أيام.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الطلاب الراغبين في التقدم للاختبارات، يُمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:

1. اختبارات كليات التجارة:
https://scu.eg/news/comm_competition/

2. اختبارات كليات الهندسة:
https://scu.eg/news/eng_competition/

3. اختبارات كليات الزراعة:
https://scu.eg/news/agri_competition/

4. اختبارات كليات الحقوق:
https://scu.eg/news/law_competition

 

الأعلى للجامعات الاختبارات المؤهلة أغسطس الجارى الجامعات الحكومي الثانوية الفنية الطلاب الراغبين المجلس الأعلى للجامعات
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