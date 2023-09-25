رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وخطوات الاستعلام

زاد البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع جوجل البحثي، وذلك عقب الإعلان الرسمي عنها لمعرفة نتائج التحويل بين الكليات وأسماء الكليات التي تم نقل الطلاب إليها التي تتناسب مع مجموعهم محل إقامتهم الذي يتحكم في التوزيع الجغرافي وفقا للمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية و المتقدمين بأوراقهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات معرفة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وذلك عقب فتح باب التقدم بطلبات التحويل بين الكليات خلال الفترة من يوم الأحد 17 سبتمبر 2023 وحتى يوم 19 من شهر سبتمبر 2023 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق.

ويمكن الاستعلام عن نتائج تنسيق تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للطلاب معرفة قبول طلباتهم من عدمه من خلال هذا الرابط عقب إدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الصحيحة.

خطوات الاستعلام عن تنسيق تقليل الاغتراب 2023

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات معرفة نتائج طلبات التحويل بين الكليات للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) و إتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تنسيق تقليل الاغتراب.

تحديد مرحلة التنسيق.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب المتقدم بطلب التحويل بين الكليات.

تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور نتائج قبول التحويل من عدمه (اسم الكلية المحول إليها، أسباب الرفض).

يطبع بطاقة ترشيح الطالب من الموقع لتقديمها في الكلية.

موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2023 -2024

ينطلق العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في الكليات والمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي ، لغات) في كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للمخطط الزمني الذي أعلنت عنه وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم منذ عدة شهور حيث تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.