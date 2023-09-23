يترقب مئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تفعيل رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة منذ انتهاء فترة تسجيل طلبات النقل من الكلية المرشح لها الطالب في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات إلى كلية أخرى تتناسب مع مجموعة الحاصل عليه وشعبته الدراسية والتوزيع الجغرافي.

رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن تقدموا بأوراقهم فى تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات معرفة نتائج طلبات النقل من كلية إلى أخرى سواء مناظرة أو غير مناظرة من خلال هذا الرابط (من هنا) بهدف تقليل الاغتراب وتوفير أماكن في سكن الطلاب الجامعي.

يتم قبول طلبات تقليل الاغتراب وفقا للتوزيع الجغرافي والشعب الدراسية للطالب ومجموعة الحاصل عليه في الثانوية العامة ونسبة التحويل التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بـ 10% من الطلاب المتقدمين وفقا للأماكن الشاغرة المراد في الكليات المراد نقل قيد الطالب بها.

موعد إعلان نتائج طلبات تقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة 2023

يعلن مكتب تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة فقط من غلق باب التقديم وفقا لما تم خلال تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات وذلك حتى يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم إلى الكليات المرشحين إليها وفقا لمكتب التنسيق.

وأوضح مكتب التنسيق أن كافة التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة التي يتم الموافقة عليها تكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تحكم عملية التحويل.

موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2024 في الجامعات

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات طباعة بطاقة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق وتقديمها ضمن أوراق التقديم في الكليات المرشح لها الطالب وإنهاء كافة إجراءات قيد الطالب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024.

اقرأ أيضا

الأوراق اللازمة للتقديم في الكليات 2024