السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

التنسيق
التنسيق

يترقب مئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تفعيل رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة منذ انتهاء فترة تسجيل طلبات النقل من الكلية المرشح لها الطالب في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات إلى كلية أخرى تتناسب مع مجموعة الحاصل عليه وشعبته الدراسية والتوزيع الجغرافي.

رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن تقدموا بأوراقهم فى تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات معرفة نتائج طلبات النقل من كلية إلى أخرى سواء مناظرة أو غير مناظرة من خلال هذا الرابط (من هنا) بهدف تقليل الاغتراب وتوفير أماكن في سكن الطلاب الجامعي.

يتم قبول طلبات تقليل الاغتراب وفقا للتوزيع الجغرافي والشعب الدراسية للطالب ومجموعة الحاصل عليه في الثانوية العامة ونسبة التحويل التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بـ 10% من الطلاب المتقدمين وفقا للأماكن الشاغرة المراد في الكليات المراد نقل قيد الطالب بها.

رابط فعال.. موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وطلاب المرحلة الأولى والثانية

موعد إعلان نتائج طلبات تقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة 2023

يعلن مكتب تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة فقط من غلق باب التقديم وفقا لما تم خلال تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات وذلك حتى يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم إلى الكليات المرشحين إليها وفقا لمكتب التنسيق.

وأوضح مكتب التنسيق أن كافة التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة التي يتم الموافقة عليها تكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تحكم عملية التحويل.

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كل ما تريد معرفته عن التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024

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الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس الحكومية واللغات 2023 بمحافظة الجيزة

موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2024 في الجامعات 

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات طباعة بطاقة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق وتقديمها ضمن أوراق التقديم في الكليات المرشح لها الطالب وإنهاء كافة إجراءات قيد الطالب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024.

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الأوراق اللازمة للتقديم في الكليات 2024 

رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب تنسيق تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات

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