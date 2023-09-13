الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024

مدرسة
مدرسة

التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024.. يبحث أولياء أمور طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، الراغبين في التحويل بين المدارس، عن رابط التحويل عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع بداية انطلاق العام الجديد بعد أيام قليلة.

ونرصد في التقرير التالي موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024:

التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024

منذ بداية 1 يوليو، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التحويلات بين المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

قرار هام من تعليم الجيزة بشأن التحويلات بين المدارس

وفي ذات السياق، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قرار هام وعاجل بشأن التحويلات بين المدارس، وأكدت على مد المدة الخاصة بالتحويل بين المدارس.

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وجاء في القرار: «بشأن تحويلات المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ولأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التحويل الإلكترونى فقد تم العمل على حل آخر، وهو التقديم بطلب استثناء لمدير الإدارة من موعد التقديم حتى تاريخ 20 سبتمبر، ويتمكن الطلاب بهذا الاستثناء من التحويل».

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شروط تحويلات المدارس 2023/2024

يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.
اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.
المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

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استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

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