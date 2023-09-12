الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"في فرصة".. تعليم الجيزة تنهي مشاكل التحويلات بين المدارس بقرار رسمي

التربية والتعليم
التربية والتعليم

ردت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تساؤلات أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى على موقع التحويلات بين المدارس، وقامت بإنهاء الجدل وحل المشكلة حيث أصدرت المديرية برئاسة أشرف سلومة قرارا رسميا، وحصلت «الدستور» على نسخة منه.

وجاء في القرار: «بشأن تحويلات المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ولأولياء الامور الذين لم يتمكنوا من التحويل الإلكترونى فقد تم العمل على حل آخر، وهو التقديم بطلب استثناء لمدير الإدارة من موعد التقديم حتى تاريخ 20 سبتمبر، ويتمكن الطلاب بهذا الاستثناء من التحويل».

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"التربية والتعليم" تحدد الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية خلال العام الدراسى الجديد

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قرارات بشأن العام الدراسي الجديد والذي ينطلق فى 30 سبتمبر، وهي كالتالي: 

-ضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن.

-إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس.

-التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي.

-ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية..والالتزام بتحية العلم.

-إتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي.

-تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم" بداية العام الدراسى الجديد.

-تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية.

-بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية مركزيا وإتاحتها لجميع الطلاب..إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية.

-حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

-تفعيل معارض "أهلا مدرستى" للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

 

 

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