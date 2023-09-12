الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

مدارس ستيم
مدارس ستيم

وفرت وزارة التعليم نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 بعد اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاختيار 1500 طالب من إجمالي 10500 طالب، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ، ورابط الحصول عليها . 

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، عن نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2023-2024 وسيتم إعلان أسماء المقبولين بمدارس المتفوقين ستيم 2024.

 

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رابط الاستعلام عن نتيجة مدارس ستيم 2023

يمكن للطلاب الناجحين في اختبارات القبول بمدارس ستيم الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) على الإنترنت، اضغط على رابط "الاستعلام عن النتائج" من خلال الدخول على موقع المدرسة التي أجرى فيها الطالب الاختبارات . 

أدخل رقم جلوسك في اختبارات القبول.

اضغط على زر "البحث".

وللاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس STEM من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

اضغط على https://emis.gov.eg/ ، وللحصول علي نتيجة القبول في مدارس ستيم اتصل على رقم 19060.

 

وسيتم إبلاغ الطلاب الناجحين في اختبارات القبول بمدارس STEM بموعد ومكان تسليم الملفات المطلوبة للالتحاق بالمدرسة.

وتبدأ الدراسة بمدارس STEM يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2023، وتقدم مدارس STEM تعليمًا عالي الجودة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويركز المنهج الدراسي على تنمية مهارات التفكير الناقد والابتكار لدى الطلاب، بالإضافة إلى المهارات العملية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

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استعلم| نتيجة امتحان القبول بمدارس ستيم 2023 على موقع مدارس المتفوقين STEM

رابط نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023 stem برقم الجلوس والمستندات المطلوبة

استعلم| نتيجة امتحان القبول بمدارس ستيم 2023 على موقع مدارس المتفوقين STEM

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