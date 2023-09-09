السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023 .. وشروط الالتحاق بها

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

زاد البحث عن أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023 عبر المنصات الإلكترونية من قبل أولياء الأمور المتقدمين بأوراق أبنائهم للإلتحاق بمدارس المتفوقين خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 خلال الفترة من يوم 2 - 25 يوليو الماضي عقب الانتهاء من كافة اختبارات المطلوبة للتفصيل بين الطلاب.

أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023 

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023 من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك من خلال الاختبارات التي تمت خلال الفترة من يوم 12 أغسطس وحتى يوم 22 أغسطس في كافة محافظات الجمهورية وذلك للإلتحاق بأكثر من 18 مدرسة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مدارس stem هى أحد مدارس المرحلة الثانوية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتم إنشائها لقرار وزاري رقم 369 لسنة 2011 بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي وتنتهج نظام stem  وهو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير قدرات الطلاب المتفوقين في هذه التخصصات العلمية.

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شروط الالتحاق بمدارس stem للمتفوقين 

يجب أن تتوافر عدة شروط في الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بمدارس stem للمتفوقين  خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وفقا للنتائج الاختبارات التي أجريت خلال شهر أغسطس الماضي وهى كما يلي:-

  • إلا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 17 سنة في أول شهر أكتوبر المقبل.
  • أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 98%.
  • أن يكون الطالب حاصل على الدرجات النهائية في مواد العلوم أو الرياضيات أو اللغة الإنجليزية.
  • ألا يكون الطالب قد رسب في أى سنة من سنوات الدراسة الماضية.
  • اجتياز الاختبارات المعده للطلاب الجدد لقياس المهارات والذكاء والعلوم والرياضيات.
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مدارس المتفوقين.. شروط دخول مدارس ستيم 2023

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الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس stem للمتفوقين 

عقب معرفة نتائج مدارس ستيم يمكن لأولياء أمور الطلاب المقبولين تقديم الأوراق اللازمة وهى كما يلي:-

  • شهادة النجاح في الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.
  • شهادة الميلاد + 4 صور منها.
  • 8 صور شخصية + 10 أظرف بريد.
  • إيصال تأمين اللاب توب بمبلغ 3000 جنيه.
  • شهادة صحية معتمدة بالكشف الطبي من مستشفي حكومية.
  • 3 صور من بطاقة الرقم القومي للوالد.
  • إيصال تسديد المصروفات الدراسية 1000 جنيه. 

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