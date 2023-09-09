بالاسم.. لينك نتيجة مدارس stem

ننشر لكم لينك نتيجة مدارس stem بالاسم، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لينك نتيجة ستيم 2023-2024، حيث تعلن من خلاله نتائج قبول الطلاب المتفوقين دراسيًا بشكل رسمي في كل فروعها الموزعة على جميع المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وازداد البحث كثيرًا خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب عن رابط نتيجة مدارس المتفوقين لمعرفة مجموعهم و قبولهم للالتحاق بتلك المدارس أو رفضهم.

لينك نتيجة مدارس stem بالاسم

وفي هذا الإطار، يستطيع الطلاب والطالبات المتقدمين الاستعلام عن نتيجة مدارس stem بالاسم، عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول على لينك نتيجة مدارس stem، عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/stem

الخطوة الثانية "2": الدخول عبر موقع مدارس المتفوقين STEM.

الخطوة الثالثة "3": اختيار أيقونة الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس.

الخطوة الرابعة "4": ادخال المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

الخطوة الخامسة "5": تدوين كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

الخطوة السادسة "6": ادخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة السابعة "7": تحديد التخصص الراغب في دراسته.

الخطوة الثامنة "8": الضغط على كلمة «استعلام» لتظهر النتيجة بالفعل.

باب التظلمات علي نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

وفي هذا السياق، من المقرر أن يتم فتح باب التظلمات على نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023 من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لمدة 5 أيام، يتم تحديدها عقب إعلان النتائج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين stem 2023

وفي سياق متصل، حددت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وهي:

1- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.

2- عدد 1 شهادة ميلاد أصل + 4 صور منها.

3- عدد 8 صور شخصية + 10 أظرف بريدية.

4- إيصال تأمين اللاب توب بمبلغ 3000 جنيه.

5- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.

6- عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي لولي الأمر + 3أظرف بلاستيكية بكبسولة.

7- إيصال سداد الرسوم الدراسية 1000 جنيه للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية للغات، أما المدارس الخاصة يقوم ولي الأمر بإحضار إفادة من الإدارة التعليمية التابع لها مدرسته بآخر مبلغ مصرفات جرى دفعة في العام السابق وتكون مختومة بخاتم الشعار.

أما المدارس الدولية يجرى دفع الرسوم كاملة والتي تبلغ 30 ألف جنيه.

• الدفع على حساب مدارس المتفوقين في البريد المصري.

يقوم ولي الأمر بالتقدم بالأوراق الخاصة بالطالب الأب أو الأم ومعها توكيل من الأب أو ولاية تعليمية أو وصاية، وفي حالة وفاة الأب يجرى إحضار شهادة الوفاة.

- المصروفات وتأمين اللاب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات، وتسليم إيصال الدفع بالمدرسة.