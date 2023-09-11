للحاصلين على الإعدادية.. رابط نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك فى الساعات القليلة الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

رابط نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفنى رابط إلكترونى لمعرفة نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023.

وهذا الرابط الإلكترونى يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا.

طرق معرفة نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023

مكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التلاميذ المتقدمين للالتحاق بمدارس ستيم 2023معرفة نتيجة القبول من خلال أتباع الطريقة التالية :

الدخول عبر موقع مدارس المتفوقين STEM الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

الضغط على "الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس".

كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

كتابة كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

كتابة الرقم القومي للطالب.

تحديد التخصص الراغب في دراسته.

الضغط على كلمة "استعلام".

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بمظارس استيم ٢٠٢٣ وهى كالتالى:

حتمية أن يحمل الطالب الجنسية المصرية .

أن لا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر ٢٠٢٣ عن 18 عاما.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2023 دور أول.

أن لا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 274.5.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد منحت فرصة ثانية للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين وحددت موعد آخر لإجراء امتحانات القبول لهم فى منتصف أغسطس الماضى بشكل تقريبي.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب التقدم للمعلمين والإداريين للعمل ب دمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز “استيم” وذلك خلال الفترة منذ منتصف أغسطس الماضى وحتى ٣ من شهر سبتمبر الحالى ، وفتحت باب التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وافتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بـ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و2 مركز تميز ، ووصل عدد المدرسين العاملين بها لأكثر من 400 معلم في 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.