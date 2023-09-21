الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. رابط فعال.. موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2023

مع إغلاق تقديم طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات، للتحويل من جامعة لجامعة آخرى طبقا للمنطقة الجغرافية الذي يتبع لها الطالب، حيث أن أغلقت المرحلة؛ ويترقب الطلاب ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 رسميًا وبدء إجراءات تقديم الأوراق للجامعات والمعاهد الواقع عليها الاختيار.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وتستعرض “الدستور” رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، وموعد ظهوره، وخطوات الاستعلام.

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وكانت وزارة التعليم العالي في مصر قررت فتح مرحلة تقليل الاغتراب لعام 2023 أمام الطلبة المرشحين بالمرحلة الثالثة وطلبة المرحلتين “الأولى” و"الثانية" الذين لم يستفيدوا من التقليل للاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وتقليل الاغتراب غير المناظر وفي حدود النسبة المقررة وهي (10%) وذلك طبقا للطاقة الاستيعابية.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ومن المرتقب أن تعلن وزارة التعليم العالي في مصر نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023 وتكون بمدة لا تزيد عن عدد 72 ساعة من ميعاد غلق باب التقديم، حيث يتاح للطالب الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب 2023، وتكون من خلال الخطوات الآتية:

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

  1. قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  2. ثم اختر الاستعلام نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لعام 2023.
  3. إدخال رقم الجلوس وكتابة الرقم السري للطالب.
  4. ثم الضغط على استعلام لكي تظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لعام 2023 في حال الانتهاء منها.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وعقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023 يتاح للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية وكذلك التوجه إلى الكليات والمعاهد والتي سيتم ترشيحهم لها وتقديم كافة أوراق قيدهم فيها بالعام الدراسي القادم 2023 -2024، حيث ستعد بطاقة الترشيح بهذه الحالة نهائية.

اقرأ أيضا:

من هنا.. لينك تقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة 2023 والشروط المطلوبة للتقديم

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023

أسباب رفض تقليل الاغتراب

  • التحويل المناظر سيكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
  • التحويل غير المناظر وتكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • والالتزام بكافة قواعد التوزيع الجغرافي.
  • التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
  • لا توجد تحويلات ورقية.
  • التحويل سيكون لمرة واحدة فقط.
  • استيفاء كافة الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل: اجتياز اختبار القدرات).
  • وتكون المفاضلة بين الطلاب بنتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لعام 2023 على أساس مجموع درجات الطالب بشهادة الثانوية العامة.
موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 نتيجة تقليل الاغتراب 2023 نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023 تقليل الاغتراب

مواد متعلقة

من هنا.. لينك تقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة 2023 والشروط المطلوبة للتقديم

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

الأكثر قراءة

الأهلى يهزم إجنايت الأمريكى ويقترب من نهائى بطولة العالم لكرة السلة

"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

في ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. متى نبدأ تغيير الساعة؟

محافظ بورسعيد يتابع أعمال المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟