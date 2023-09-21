عاجل.. رابط فعال.. موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

مع إغلاق تقديم طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات، للتحويل من جامعة لجامعة آخرى طبقا للمنطقة الجغرافية الذي يتبع لها الطالب، حيث أن أغلقت المرحلة؛ ويترقب الطلاب ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 رسميًا وبدء إجراءات تقديم الأوراق للجامعات والمعاهد الواقع عليها الاختيار.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وتستعرض “الدستور” رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، وموعد ظهوره، وخطوات الاستعلام.

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وكانت وزارة التعليم العالي في مصر قررت فتح مرحلة تقليل الاغتراب لعام 2023 أمام الطلبة المرشحين بالمرحلة الثالثة وطلبة المرحلتين “الأولى” و"الثانية" الذين لم يستفيدوا من التقليل للاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وتقليل الاغتراب غير المناظر وفي حدود النسبة المقررة وهي (10%) وذلك طبقا للطاقة الاستيعابية.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ومن المرتقب أن تعلن وزارة التعليم العالي في مصر نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023 وتكون بمدة لا تزيد عن عدد 72 ساعة من ميعاد غلق باب التقديم، حيث يتاح للطالب الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب 2023، وتكون من خلال الخطوات الآتية:

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا. ثم اختر الاستعلام نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لعام 2023. إدخال رقم الجلوس وكتابة الرقم السري للطالب. ثم الضغط على استعلام لكي تظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لعام 2023 في حال الانتهاء منها.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وعقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023 يتاح للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية وكذلك التوجه إلى الكليات والمعاهد والتي سيتم ترشيحهم لها وتقديم كافة أوراق قيدهم فيها بالعام الدراسي القادم 2023 -2024، حيث ستعد بطاقة الترشيح بهذه الحالة نهائية.

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