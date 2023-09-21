الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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من هنا.. لينك تقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة 2023 والشروط المطلوبة للتقديم

الاغتراب
الاغتراب

لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 من ضمن الموضوعات التي كثر البحث عنها خلال الساعات الماضية.

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثه 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب بمعرفة شروط التقديم في تقليل الاغتراب المرحلة الثالثه بشكل إلكتروني توفيراً لوقت الطالب وولي الأمر، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يرغب الطالب في معرفتها ليتمكن من الدخول عبر لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثه 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023

لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

يستطيع الأن أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية الدخول على لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثه ٢٠٢٣ لتسجيل البيانات الخاصة بالطالب، وذلك من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، وتسجيل رقم الجلوس والرقم السري، واختيار الكليات الراغب في التحويل إليها، وستظهر لك نتيجة ترشحك والكليات والأماكن التي يتاح لها التحويل.

ويمكنك تسجيل البيانات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وتتبع خطوات تنسيق تقليل الاغتراب المرحلة الثالثه ٢٠٢٣ من خلال هذا اللينك: أضغط هنا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة بـ72 ساعة، وجاء رابط نتيجة تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو كالتالي (من هنا).

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023

رابط فعال.. نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب؟.. مصادر بالتعليم توضح

شروط تقديم لينك تقليل الاغتراب

1 - التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2 - التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3 - الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4 - التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

5 - لا توجد تحويلات ورقية.

6 - التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

7 - استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

8 - تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023

رابط فعال.. نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

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