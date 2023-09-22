الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وطلاب المرحلة الأولى والثانية

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وطلاب المرحلة الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب.. يتزايد البحث عنها فى الساعات القليلة الماضية باستخدام مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر 

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يرجى أتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

الضغط على زر  الاستعلام عن  نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 .

إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

الضغط على استعلام لتظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 في حال الانتهاء منها.

ماذا بعد معرفة نتيجة تقليل الاغتراب ؟

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

من هنا.. لينك تقليل الاغتراب بالمرحلة الثالثة 2023 والشروط المطلوبة للتقديم

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

وبدأ تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، منذ يوم الأحد الماضي 17 سبتمبر الحالى 2023، ويعتمد القبول بـ نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 على استيفاء الطالب الشروط التالية، والتي حددها المجلس الأعلى للجامعات وهى كالتالى :

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب في نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية و أسبقية المجموع.

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الرابط الرسمي لنتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023

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رابط فعال.. موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

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