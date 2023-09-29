استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ بداية الشهر، بينما تراجع سعر الحديد الاستثماري في مصر بنحو 1300 جنيه، حيث سجل الطن 34.758 جنيه، وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئيسة مجلس الوزراء.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 29-9-2023.

سعر طن الحديد

الحديد عز 32.135 جنيه.

السويس للصلب 32.050 جنيه.

الحديد بشاى 34.000 جنيه.

الحديد المراكبى 32.000 جنيه.

الحديد المصريين 32.050 جنيه.

حديد الجارحى 32.000 جنيه.

حديد الجيوشى 31.000 جنيه.

حديد العشري 32.000 جنيه.

مصر ستيل 31.000 جنيه.

حديد الكومى 31.000 جنيه.

حديد بيانكو 32،000 جنيه

حديد العتال 32،800 جنيه

حديد المعادى 32،200 جنيه

حديد الكومى 32،400 جنيه

حديد عطية 32،700 جنيه

حديد العشري 32،500 جنيه

حديد سرحان 31،800 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت السويدي 2،150 جنيه

أسمنت العسكري 1،900 جنيه

أسمنت البرج 2،090 جنيه

أسمنت الماكس 2،100 جنيه

أسمنت النهضة 2،180 جنيه

أسمنت أسوان 2،150 جنيه

أسمنت النصر 1،970 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1،900 جنيه

أسمنت حلوان 1،950 جنيه

أسمنت السويس 1،940 جنيه

العسكري بني سويف 1،960 جنيه

أسمنت المنيا 1،970 جنيه

أسمنت المهندس 2،070 جنيه

أسمنت تايتان 1،950 جنيه

أسمنت المصري 1،940 جنيه

أسمنت الممتاز 1،970 جنيه

أسمنت التعمير 2،000 جنيه

أسمنت الصعيد 2،070 جنيه

أسمنت أسيوط 2،070 جنيه

أسمنت المصريين 2،050 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،090 جنيه

أسمنت السد العالي 2،150 جنيه

أسمنت قنا 2،170 جنيه