الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 29-9-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ بداية الشهر، بينما تراجع سعر الحديد الاستثماري في مصر بنحو 1300 جنيه، حيث سجل الطن 34.758 جنيه، وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئيسة مجلس الوزراء.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 29-9-2023.

 

سعر طن الحديد 

  • الحديد عز 32.135 جنيه.
  • السويس للصلب 32.050 جنيه.
  • الحديد بشاى 34.000 جنيه.
  • الحديد المراكبى 32.000 جنيه.
  • الحديد المصريين 32.050 جنيه.
  • حديد الجارحى 32.000 جنيه.
  • حديد الجيوشى 31.000 جنيه.
  • حديد العشري 32.000 جنيه.
  • مصر ستيل 31.000 جنيه.
  • حديد الكومى 31.000 جنيه.
  • حديد بيانكو  32،000 جنيه
  • حديد العتال  32،800 جنيه
  • حديد المعادى      32،200 جنيه
  • حديد الكومى 32،400 جنيه
  • حديد عطية  32،700 جنيه
  • حديد العشري      32،500 جنيه
  • حديد سرحان      31،800 جنيه

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سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت السويدي    2،150 جنيه
  • أسمنت العسكري   1،900 جنيه
  • أسمنت البرج      2،090 جنيه
  • أسمنت الماكس     2،100 جنيه
  • أسمنت النهضة     2،180 جنيه
  • أسمنت أسوان      2،150 جنيه
  • أسمنت النصر      1،970 جنيه
  • أسمنت سيناء 42.5      1،900 جنيه
  • أسمنت حلوان      1،950 جنيه
  • أسمنت السويس    1،940 جنيه
  • العسكري بني سويف     1،960 جنيه
  • أسمنت المنيا 1،970 جنيه
  • أسمنت المهندس    2،070 جنيه
  • أسمنت تايتان      1،950 جنيه
  • أسمنت المصري   1،940 جنيه
  • أسمنت الممتاز     1،970 جنيه
  • أسمنت التعمير     2،000 جنيه
  • أسمنت الصعيد     2،070 جنيه
  • أسمنت أسيوط      2،070 جنيه
  • أسمنت المصريين  2،050 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة     2،090 جنيه
  • أسمنت السد العالي 2،150 جنيه
  • أسمنت قنا   2،170 جنيه

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