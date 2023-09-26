الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لشمامسة كنائس شرق السكة الحديد

كنيسة
كنيسة

انطلقت فعاليات الملتقي الأول لشمامسة شرق السكة الحديد بالقاهرة بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة، وذلك تحت رعاية الأنبا مارتيروس أسقف كنائس عام كنائس شرق السكة الحديد، بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة.

ودار الملتقي حول الألحان القبطية، وحاضر الدكتور جورج كيرلس عن التسبيح في العصور الاولي، وأجاب عن 24 سؤالا حول الألحان القبطية، وأفرد إجاباته من منطلق النصوص الكتابية والأبائية، ودعاها بالتقليد النغمي المسلم.

وذكر الملتقى أن عدد الألحان القبطية يصل إلي 1048 لحنا قبطيا يقال علي مدار العام، وأن الألحان القبطية مصدر قوي لتعليم الموعوظين، فهي تحوي كل التعاليم اللاهوتية والعقائدية، وأورد قول للقديس كيرلس الكبير ملخصه إن الروح القدس لما رأي أن الناس يصعب عليهم بعض النقاط في التعليم فقد ادمج التعليم بالألحان والإطناب، وهناك اشتراطات لتسليم الألحان، ويجب أن نرتل الألحان بفهم وحكمة ونظام، وليس لأي أحد أن يضرب علي الدف والتريانتو، إن لم يكن متعلما أصول الإيقاع، ويجب أن تقال الألحان بالخورس كله، ليتسني للشعب المشاركة في الصلاة، مع حفظ المهابة والوقار، وليس هناك مانع أن تقال الألحان بكل لغات العالم مع الاحتفاظ بالأصل الموسيقي، وعلينا بتفعيل مدراس الشمامسة والاهتمام بدوام التدريب والإتقان.

وأسفر اللقاء عن أربع توصيات مهمة وهي:
1. يجب تسليم الألحان القبطية بطريقة علمية ومدربة.
2 يجب ألا يوزع المايك الميكرفون علي عدد من المرتلين في اللحن الواحد لئلا يتجزأ ويبتذل وتختلف الطبقات والسرعات والأصوات. 
3. يجب علي ضارب الدف والتريانتو أن يحصل علي التدريبات اللازمة لحفظ إيقاع اللحن.
4. يجب أن تكون الألحان القبطية موضع الدراسة بجوار التسليم المتبع.

فعاليات الملتقي الأول لشمامسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة الأنبا مارتيروس الالحان القبطية

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