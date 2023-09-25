البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا صليب ومجمع كهنة المنصورة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، ومجمع كهنة إيبارشية المنصورة، وذلك في إطار متابعة قداسته الرعوية للإيبارشية في ظل نياحة أسقفها مثلث الرحمات نيافة الأنبا داود في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وبدأ اللقاء بالصلاة، رحب بعدها قداسة البابا بالآباء وتعرف على كهنة كل كنيسة من كنائس الإيبارشية، ثم حدثهم عن "كرامة سر الكهنوت وفاعليته".

وأجرى البابا تواضروس، حوارًا موسعًا مع مجمع الكهنة، استمع خلالها لأرائهم وتعليقاتهم ورؤيتهم المستقبلية الخاصة باختيار الأب الأسقف الجديد للإيبارشية، وشرح لهم الترتيبات والخطوات التي تتبعها الكنيسة في عملية الاختيار، ودورهم فيها.

وقدم نيافة الأنبا صليب هدية باسم مجمع كهنة الإيبارشية، لقداسة البابا شاكرًا قداسته على رعايته الأبوية ومتابعته الدائمة لكافة الأمور الخاصة بالإيبارشية.

ومن جهته، قدم قداسته هدية تذكارية لكل منهم، وتم التقاط صورًا تذكارية لهم مع قداسة البابا.

في سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وناقش الجانبان سبل التعاون في القطاع الصحي، بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة الصحة.

وجاء موضوع دعم وتطوير المستشفى القبطي بالقاهرة، على رأس الموضوعات التي تمت مناقشتها، وعرض قداسة البابا لتاريخ المستشفى القبطي وإنشاءها من خلال جمعية قبطية خيرية وبتبرعات المصريين، حيث تم افتتاحها عام 1926 بحضور البابا كيرلس الخامس.