الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس الثاني يستقبل أعضاء فريق "كوبتك أورفانز"

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني، الأحد، 97 من أعضاء فريق عمل هيئة "كوبتك أورفانز" بمكاتب مصر والولايات المتحدة وأستراليا في المقر البابوي بالقاهرة.

البابا يستمع لتقرير الهيئة

وقدمت نرمين رياض مؤسسة الهيئة عرضًا لإحصائيات تخص عمل الهيئة وما حققته خلال ٣٥ عامًا، حيث خدمت حتى الآن نحو ٧٥ ألفًا من الأطفال والشباب بكل مشروعاتها التي تهدف لتمكينهم والوصول بهم ومعهم إلى أفضل مستوى تعليمي وتنشئة شخصيات فعالة في المجتمع والكنيسة، وأيضًا جيل من المتطوعين من داخل مصر ومن المصريين بالخارج.

كما أوضحت أن عمل الهيئة يتم بالمشاركة مع ٦٦ من الآباء الأحبار داخل مصر من خلال برنامج "لست وحدك"، و١٨٤ جمعية أهلية من خلال برنامج "ابنتي الغالية".

وألقى البابا عليهم كلمة روحية، تأمل خلالها فيما تعنيه كلمة "خادم":

خ: خالٍ من العيوب (أي أنه يجاهد ضد العيوب)، وأشار إلى أهمية مهارة العمل في فريق (Teamwork).

ا: أب/ أم (ارتباط الخدمة بروح الأبوة والأمومة).

د: دارس للكتاب المقدس.. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، وقال قداسته إن كلمة "Bible" يمكن أن تكون اختصارًا لجملة "Basic information before leaving earth" (المعلومات الأساسية قبل مغادرة الأرض). 

م: محب، متواضع.. فالنجاح مرتبط بالمحبة والتواضع، وأجاب قداسته على أسئلة الحضور ووزع هدايا تذكارية عليهم، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية لقداسته معهم.

هذا وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت الأبوين القمص أبانوب عطالله والقس إيزاك ويصا كاهني كنيسة الشهيد مار مينا والقديسة مارينا بڤيكتوريا أستراليا، وبرفقتهما مجموعة من أبناء الكنيسة من الشباب.

ورحب البابا بهم وتعرف عليهم، ثم قدم لهم لمحات من التاريخ القبطي وجذوره في مصر والحضارة المصرية وعمقها في التاريخ البشري، حيث أدار حوارًا مفتوحًا مع الحضور، واستمع لأسئلتهم وأجاب عليها.

ورنم الشباب بعض المدائح الكنسية باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا تذكارية، وباركهم وصرفهم.

البابا تواضروس الثاني كوبتك أورفانز نرمين رياض البابا يستمع لتقرير الهيئة ٦٦ من الآباء الأحبار داخل مصر

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