الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

راعي كنيسة السيدة العذراء بإمبابة ينظم مؤتمرا تكوينيا لخدّام الأنشطة

الكنيسة
الكنيسة

نظّم القمّص إبرام مرجان، راعي كنيسة السّيّدة العذراء أمّ النّور، بإمبابة، مؤتمرًا تكوينيًّا لخدّام الأنشطة بالتّعاون مع دار ق. چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة.

موضوع التّكوين

وكان موضوع التّكوين حول الأمثال في العهد الجديد، ألقاه الأب روماني فوزي، كذلك، المعجزات في الأناجيل، ألقاه الأب ميشيل ألفي.

المشاركة في حملة "رحلة الألف كيلو متر"

 من جهة أخرى، شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في جمعية كاريتاس مصر، في حملة "رحلة الألف كيلو متر"، حيث دشنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الحملة، بافتتاح عيادة "الصحة الإنجابية"، بمدينة الإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

كذلك، شهدت الوزيرة توقيع برتوكول تعاون بين جمعية كاريتاس مصر، ممثلة في المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس الإدارة، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ممثلة في الدكتور محمد عزب، رئيس الجمعية، حيث تم افتتاح عيادة "اسبقني بخطوة".

شارك في مختلف فعاليات اليوم كل من سيادة المطران جورج شيحان، ممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى جمعية كاريتاس مصر، المستشار جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، الدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية.

شارك أيضًا كل من الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، ومدير برنامج التربية الأساسية بكاريتاس مصر، السيد هاني موريس، مدير مكتب الإسكندرية، بالإضافة إلى السيد أمير كمال، مدير مكتب اللاجئين بالإسكندرية.

الرحلة تستهدف ثلاث فعاليات

وأضافت القباج أن الرحلة تستهدف ثلاث فعاليات: الأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.

أما الشق الثاني من الرحلة، فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات "الصحة الإنجابية"، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، التي تم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، واستخدام منظار عنق الرحم، لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال ورش العمل ومؤتمر طبي.

أما الشق الثالث من الحملة، فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل "فيمي هيلث بازار" في كل محافظة تجوب بها الحملة، بهدف دعم السيدات المُنتجات، وصغار المشاريع، وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.

القم ص إبرام مرجان كنيسة الس ي دة العذراء أم الن ور راعي كنيسة الس ي دة العذراء أم الن ور بإمبابة مؤتمر ا تكويني ا دار ق چيروم

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