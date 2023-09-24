الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"جنود مريم"بالإسماعيلية يزورون عزبة چورچ متى في الشرقية

الكنيسة
الكنيسة

انطلقت فرقة جنود مريم، أم النعمة الإلهية، بكاتدرائية مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، إلى كنيسة العذراء مريم ومار جرجس، بقرية چورچ متى، مركز فاقوس، بالشرقية، للقيام بإرسالية خاصة للأسر، وخدمة التعليم المسيحي.

مراسم الاستقبال 

واستقبلت رعية چورچ متى، بقيادة الأب أندراوس ثابت، والدياكون چورچ لورانس، فرقة أم النعمة الإلهية، بحضور الأب يوسف رمزي، راعي الكاتدرائية، والراهبات الفرنسيسكانيات بالإسماعيلية، وخدام التعليم المسيحي بكاتدرائية مار مرقس الرسول، إثر خدمة مرسلة متحدة في المشاركة، والشركة، والرسالة ما بين خدام وخادمات، وخدمات الكنيسة الكاثوليكية.

 لقاءات تكوينية للأطفال

كذلك، تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، ثم انطلقت الفرقة لجمع الأطفال، والنساء، بالكنيسة، والبيوت المجاورة، و قام خدام التعليم المسيحي، بلقاءات تكوينية للأطفال، فيما قامت الأخوات الراهبات بلقاءات توعوية، وتكوينية لنساء الكنيسة.

جدير بالذكر أن جميع ما سبق تم بدعم كامل، وترتيب من أعضاء فرقة جنود مريم، أم النعمة الإلهية، بكاتدرائية مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

هذا وذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، أنه تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفلت الكنيسة، أمس، بختام النشاط الصيفي لعام 2023.

جاء ذلك بحضور الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والأب جورج وديع الساليزياني، والشماس مينا مسعود، والشماس الإكليريكي منصور.

وقدم الأب الراعي كلمات التشجيع لجميع الحاضرين، كما عبر امتنانه للأب جورج، والشماس مينا، لمجهوداتهم المبذولة في خدمة الكنيسة، خلال الفترة الماضية.

كذلك، أكد الأب كيرلس أن الاحتفال بختام النشاط الصيفي، يعتبر بداية، وتقدم إلى الأمام، مرحبًا بالشماس منصور، الذي سيقضي خبرة رعوية بالكنيسة، تلا ذلك، كلمة تشجيعية أخرى من الشماس مينا مسعود.

تضمن الاحتفال أيضًا الفقرات التالية: الترانيم الروحية، العروض المسرحية المختلفة، تقديم المواهب الفنية، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على جميع أبناء وبنات مختلف مراحل التعليمية بالكنيسة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

فرقة جنود مريم أم النعمة الإلهية فرقة جنود مريم أم النعمة الإلهية كاتدرائية مار مرقس الرسول بالإسماعيلية مار مرقس الرسول كنيسة العذراء مريم ومار جرجس

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