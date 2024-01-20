السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدرب يانج إفريكانز سابقا: لا بديل عن الفوز أمام منتخب مصر فى المباراة القادمة

منتخب مصر
منتخب مصر

أعرب لوك إيمايل، المدرب السابق لفريقي يانج إفريكانز وطلائع الجيش، عن رأيه في بطولة كأس الأمم الأفريقية وفرص المنتخبات المشاركة فيها.

وقال إيمايل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كان 2023" على فضائية القاهرة الإخبارية، إنه من الصعب التنبؤ بالفائز باللقب، مشيدا بأداء منتخبي السنغال والمغرب، ومعربا عن تعاطفه مع منتخب مصر الذي تعادل في مباراتيه الماضيتين، متمنيا له التعويض في المباراة المقبلة ضد الرأس الأخضر، وأشار إلى أن الكاميرون وغانا ونيجيريا تمتلك لاعبين مميزين.

وكشف إيمايل، عن تلقيه عدة عروض لتدريب فرق مصرية وتونسية وأخرى، مؤكدا حبه لمصر وتواصله مع بعض اللاعبين الذين دربهم، وأضاف أنه لا يفكر في تدريب المنتخب المصري، وأنه لم يناقش أي عرض بشكل رسمي.

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