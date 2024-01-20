مدرب يانج إفريكانز سابقا: لا بديل عن الفوز أمام منتخب مصر فى المباراة القادمة

أعرب لوك إيمايل، المدرب السابق لفريقي يانج إفريكانز وطلائع الجيش، عن رأيه في بطولة كأس الأمم الأفريقية وفرص المنتخبات المشاركة فيها.

وقال إيمايل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كان 2023" على فضائية القاهرة الإخبارية، إنه من الصعب التنبؤ بالفائز باللقب، مشيدا بأداء منتخبي السنغال والمغرب، ومعربا عن تعاطفه مع منتخب مصر الذي تعادل في مباراتيه الماضيتين، متمنيا له التعويض في المباراة المقبلة ضد الرأس الأخضر، وأشار إلى أن الكاميرون وغانا ونيجيريا تمتلك لاعبين مميزين.

وكشف إيمايل، عن تلقيه عدة عروض لتدريب فرق مصرية وتونسية وأخرى، مؤكدا حبه لمصر وتواصله مع بعض اللاعبين الذين دربهم، وأضاف أنه لا يفكر في تدريب المنتخب المصري، وأنه لم يناقش أي عرض بشكل رسمي.