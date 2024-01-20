"صحافة صفرا".. محمد الباز يهاجم الجرائد الإسرائيلية بعد أكاذيبها بشأن مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إنه دائما نقول جملة في الإعلام المصري: "أنظر من نشر لتعرف منهجه وطريقته وهدفه"، مشيرا إلى الأكاذيب الإسرائيلية التي نشرتها إحدى الصحف الإسرائيلية، والتي تتحدث عن موافقة مصرعلى مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجرائد الصفراء يتم استخدامها أحيانا لتمرير بعض الأفكار أو إطلاق بالونات الاختبار، فهذا الخبر المنتشر ينافي تماما الموقف المصري المعلن، ولكن أن يتم تسريب مثل هذه الأنباء في الصحافة الإسرائيلية لا يعني إلا الإيحاء بأن إسرائيل هي من تتحكم أو تسمح لطرف آخر بالمشاركة في اليوم التالي، وهذا غير صحيح تمامًا.