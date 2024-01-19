مصر تهزم الكونغو وتواصل تصدر مجموعتها في أمم إفريقيا لكرة اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزه الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد وذلك على حساب الكونغو (برازافيل) بنتيجة 34/19 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وغاب عن قائمة مصر في مواجهة الليلة الرباعي محمد عصام الطيار وحسن قداح ويحيى خالد ويحيى الدرع بقرار من الإسباني خوان باستور مدرب المنتخب.

وبدأ محمد علي المحترف في صفوف فريق لجرونيو الإسباني مباراة اليوم كحارسٍ لمرمى الفراعنة بدلا من كريم هنداوي الذي لعب المباراة الأولى.



وصف المباراة:

الكونغو كانت المبادرة بالتسجيل مع الدقيقة الأولى حيث تقدمت بنتيجة 2/1 إلا أن أحمد عادل ومازن رضا سجلا هدفين متتاليين لتتقدم مصر 3/2.

عزز علي زين تقدم مصر بهدف رابع في الدقيقة السابعة لترد الكونغو بهدف ثالث.

النتيجة ظلت قريبة نسبيا وسجل ازن رضا هدفا وردت الكونغو بمثله لتصبح النتيجة 7/5 مع وصول المباراة للدقيقة الرابعة عشر.

وطلب خوان باستور الوقت المستقطع الأول له في المباراة مع مرور 17 دقيقة نظرا لانخفاض مستوى عدد كبير من اللاعبين وتقارب النتيجة التي كانت تشير لتقدم مصر بفارق هدف وحيد 7/6.

سجل أكرم يسري هدف مصر الثامن بعد ثواني من الوقت المستقطع لتتقدم مصر بفارق هدفين من جديد وردت الكونغو سريعا بهدفها السابع.

أحرز مازن رضا ثالث أهدافه في المباراة وتبعه محسن رمضان بهدف مصر العاشر لتصبح النتيجة 10/7 مع مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول.

سجل أحمد هشام سيسا ومهاب سعيد هدفين جديدين لتتقدم مصر 13/10 قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

سجل سيف الدرع هدف وأضاف مهاب هدفين جديدين لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 16/11.

دخلت مصر الشوط الثاني بأداء مغاير تماما ونجحت في توسيع الفارق سريعا ليصل إلى عشرة أهداف خلال الدقائق العشرة الأولى.

افتتح سجل أهداف مصر مع بداية الشوط الثاني الثنائي عبد الرحمن فيصل ومحمد سند بهدفين متتاليين قبل أن يسجل أحمد هشام (سيسا) هدفين جديدين لتتقدم مصر سريعا 20/12.

استمرت الأهداف المصرية تتوالى وسجل سيسا ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل عدة أهداف إضافية لتتقدم مصر 27/14. مع انتصاف الشوط الثاني.

عاد مازن رضا للتسجيل من جديد لتتقدم مصر 29/15 مع مرور 47 دقيقة من عمر اللقاء.

تعرض ظهير مصر الأيمن ولاعب الأهلي محسن رمضان لإصابة قوية غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

استبعد حكم المباراة أحد لاعبي الكونغو لدقيقتين بعد تدخل قوي على أكرم يسري قبل ثلاث دقائق على النهاية واحتسب رمية جزائية سجلها مهاب سعيد لتتقدم مصر 32/18.

أحرز مازن رضا وأحمد خيري هدفين أخيرين لصالح مصر لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة 34/19.

وتوج نجم مصر الشاب مهاب سعيد والمحترف في صفوف فريق نيم الفرنسي بجائزة رجل المباراة وتسلمها من عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

حصدت مصر نقطتين جديدتين لتتصدر المجموعة الثانية بأربع نقاط فيم يأتي خلفها منتخبي الكاميرون وغينيا بنقطتين لكل منهما فيم تذيلت الكونغو المجموعة بلا أي نقطة.

وتلعب مصر مباراتها الأخيرة بعد غد الأحد في تمام السادسة مساءًا في صالة 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن البطولة.

