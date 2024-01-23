الشوط الأول: "يد مصر" يضرب أنجولا 13/20 ويقترب من نصف نهائى كأس الأمم

أنهى رجال مصر الشوط الأول من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بالتقدم على أنجولا بنتيجة 20-13.

وتحتضن القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو لقبهم التاسع على مستوى البطولة والثالث تواليًا إلى جانب التأهل لنصف النهائي وضمان التأهل لبطولة العالم التي تقام مطلع العام المقبل في كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج، ناهيك عن المنافسة على بطاقات التأهل لأوليمبياد باريس المقبلة.

ويستمر غياب نجم حراسة المرمى محمد عصام الطيار للمباراة الرابعة على التوالي بالإضافة للثلاثي مازن رضا ومحسن رمضان وخالد وليد.

بدأت المباراة بدفاعات قوية من لاعبي المنتخبين وتمكن محمد علي من التصدي لأول تصويبتين على مرماه قبل أن يفتتح علي زين التسجيل لمصر بعد مرور ثلاث دقائق.

تقدمت مصر 4/ 2 عن طريق أهداف من يحيى الدرع وعادل إلا أن أنجولا عادت للمباراة وتقدمت 5/6 مع مرور عشر دقائق من عمر الشوط الأول.

سجل أحمد عادل هدفين متتاليين ليعيد التقدم المصري بنتيجة 7/ 6 قبل أن تعود أنجولا للتعادل عن طريق رمية جزائية.

سجل يحيى الدرع هدفًا جديدًا وتبعه أحمد هشام (سيسا) بهدفين متتاليين لتتقدم مصر 10/ 8 قبل ثوانٍ من انتصاف الشوط الأول.

استبعد طاقم الحكام الجزائري نجمنا علي زين لمدة دقيقتين بعد تدخل على أحد لاعبي أنجولا في الدقيقة السابعة عشرة.

سجل سيسا هدفًا لمصر وردت أنجولا بهدف لتتقدم مصر 12/ 9 أثناء النقص العددي.

بدأت مصر في فرض سيطرتها على اللقاء وتوسيع الفارق، وسجل أحمد عادل هدفين متتاليين لتتقدم مصر 16/ 11 قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.

عاد عادل بهدف جديد ليطلب مدرب أنجولا وقتًا مستقطعًا قبل دقيقتين على نهاية الشوط مع تقدم مصر 17/ 11.

سجل أنجولا هدفه الثالث عشر استغلالًا للعب بلاعب زائد بدلًا من الحارس، واستغل سيف الدرع خلو المرمى ليرد سريعًا بهدف مصر التاسع عشر قبل أن يسجل أحمد خيري الهدف العشرين في المرمى الخالي لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 20/ 13.