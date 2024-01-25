إبراهيم المصري: هدفنا التتويج باللقب ونشكر الجمهور المصري ونطالبهم باستمرار الدعم

علق إبراهيم المصري، لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، بعد التأهل نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي عقب تحقيق الفوز على تونس بنتيجة “30/25“ في نصف النهائي الذي أقيم منذ قليل، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال المصري: “أشكر الجمهور المصري على مؤازرته للاعبين طوال منافسات البطولة، وتقديمه الدعم والمساندة والتحفيز لنا، فهذا ما يعطينا دافع قوي لتحقيق الفوز، ونطالبهم بالحضور في النهائي“.

وتابع “هدفنا خلال هذه الفترة ليس حصد لقب البطولة الأفريقية فقط، بل السيطرة على جميع الألقاب القارية في المستقبل“.

وأردف “قدمنا أداء جيد ومميز في البطولة، وسعداء كثيرًا بالفوز على تونس حيث إنه من أقوى منتخبات القارة الأفريقية، وسنبدأ الاستعداد والتجهيز الجيد للنهائي منذ اليوم“.

واختتم لاعب المنتخب المصري: “جميع اللاعبين على قلب رجل واحد من أجل التتويج باللقب وإسعاد الشعب المصري، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024“.

ويتأهل بطل النسخة الحالية من بطولة الأمم الإفريقية مباشرة لأولمبيات باريس المُقبلة، فيم يلعب ثلاثة منتخبات أخرى في الملحق المؤهل للعرس الأولمبي.

وينتظر منتخب مصر الفائز من المواجهة الجارية حاليا بين الجزائر والرأس الأخضر، من أجل مواجهته في المباراة النهائية، التي تُقام في السادسة من مساء السبت المقبل في صالة رقم 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وحجز منتخب مصر مقعده رسميا في بطولة العالم المُقبلة والتي تستضيفها كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج مطلع عام 2025، حيث يتأهل إليها اصحاب المراكز الأولى ببطولة الأمم الإفريقية الحالية كممثلين عن القارة السمراء.

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