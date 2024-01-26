غينيا تفوز على الكونغو وتحسم آخر بطاقات بطولة العالم لكرة اليد

تغلب منتخب غينيا لكرة اليد على الكونغو الديمقراطية، في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وتحتضن مصر منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري، في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونجح المنتخب الغيني في الفوز بعد مباراة قوية للغاية، لم تُحسم سوى في الدقائق الأخيرة بنتيجة 29/26 بعد أداء كبير من لاعبي الكونغو الديمقراطية.

وتخطت غينيا أنجولا بصعوبة في أولى مباريات تحديد المراكز فيم فازت الكونغو الديمقراطية على المغرب.

يُذكر أن المنتخب الغيني كان قد تأهل كوصيف عن مجموعة مصر بعد الفوز على كل من الكاميرون والكونغو وخسر أمام الفراعنة في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأصبح المنتخب الغيني خامس المتأهلين عن قارة إفريقيا لبطولة العالم المُقبلة، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج مطلع عام 2025.

كانت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر قد حجزت مقاعدها في بطولة العالم انتظارا لتحديد ترتيبهم النهائي في ختام البطولة غدًا السبت.

وفازت الجابون على ليبيا في الثانية الأخيرة بنتيجة 25/24 في مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

وحصدت الجابون المركز الحادي عشر، فيما يكتفي المنتخب الليبيا الشقيق بالمركز الثاني عشر.



وبعد انتهاء جميع المباريات الترتيبية، يصبح الترتيب النهائي للمراكز من الخامس إلى السادس عشر على النحو التالي:

المركز الخامس: غينيا.

المركز السادس: الكونغو الديمقراطية.

المركز السابع: المغرب.

المركز الثامن: أنجولا.

المركز التاسع ولقب كأس الرئيس: نيجيريا.

المركز العاشر: الكاميرون.

المركز الحادي عشر: الجابون.

المركز الثاني عشر: ليبيا.

المركز الثالث عشر: الكونغو (برازافيل).

المركز الرابع عشر: رواندا.

المركز الخامس عشر: كينيا.

المركز السادس عشر والأخير: زامبيا.

ويتحدد ترتيب المربع الذهبي غدا السبت في مشهد البطولة الختامي، حيث يلعب المنتخب التونسي أمام الرأس الأخضر على المركز الثالث، فيما يجمع النهائي بين منتخبي مصر والجزائر.