يحيى الدرع لـ"الدستور": هدفنا التأهل للأولمبياد وسنهدى اللقب لـ"الأحمر"

واحد من نجوم منتخب اليد، الذي تعول عليهم الجماهير دائما في التألق وقيادة «الفراعنة» لمنصات التتويج، أنه يحيى الدرع نجم فريق فيزبريم المجري، الذي التقته «الدستور» قبل ساعات من نهائي بطولة الأمم الأفريقية بين مصر والجزائر، ودار معه الحوار التالي:

بدايةً، نهنئك على أدائك المتميز طوال البطولة والفوز بجائزة رجل مباراة تونس.

"الحمد لله، جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، مواجهة تونس كانت مهمة وصعبة للغاية، أمام

فريق قوي ومحترم، لكن في النهاية أردنا أن نثبت أننا الأفضل والأجدر بالفوز وخوض النهائي، هم أيضا أرادوا ذلك وخاصةً في ظل تفوقنا الكبير عليهم خلال السنوات الأخيرة".

"نلعب على أرضنا وسط جمهورنا وناسنا، لم يكن من المقبول ألا نسعد كل هؤلاء، هدفنا إن شاء الله الوصول

للأولمبياد، البطولة لم تنته بعد، الحمد لله قطعنا شوطا كبيرا وخطونا الخطوة الأكبر بتخطي عقبة تونس، ما يزال أمامنا مباراة أخيرة ونتمنى أن تنتهي على خير، وبإذن الله الفرحة الكبيرة تكون من نصيبنا".

يقول البعض أن مستوى تونس كان أقل من النسخة الماضية، ما تعليقك على العبور للنهائي من خلالهم وهل تغير شكل إعدادكم للمواجهة؟

"لا طبعا، تونس هذا العام أقوى كثيراً من البطولة السابقة، فرقة منظمة أكثر وتطوروا كثيرا، أضيف لهم لاعبين جدد، الكثير منهم يلعبون في دوريات أوروبية قوية، أعطيناهم الاحترام والتقدير الذي يستحقونه، في النهاية ماتش ديربي خارج كل الحسابات، ولا علاقة بين مستوى المنتخبين وما قد يحدث في الملعب، الطرف الأفضل والمتعطش للفوز (اللي لسه جعان بطولات) هو الذي يحسم الديربي، أعددنا أنفسنا كما نُعد لأي مباراة مع أي منتخب قوي، هذه مباراة ديربي كبير بين مصر وتونس، نعلم حجم المنافس ومستواه جيدا، واستعدينا لهم بأفضل طريقة ممكنة".

على الورق تونس أصعب منافس في البطولة والمحللون يرون أن عبورهم بمثابة تتويج مبكر بالبطولة، فهل ترى أن اللقب بات أقرب لمصر الآن؟

"بالطبع لا، لا يوجد نهائي سهل، نلعب على بطولة وأيا كان المنافس الذي نواجهه يريد أن يفوز ويحقق أكبر نجاح ممكن، يعلم أنه سيلعب أمام منتخب مصر على أرضه، سنحترم المنافس ونجهز له كما نجهز لأي مباراة، حلمنا هو تحقيق البطولة وكتابة تاريخ جديد على أرضنا والذهاب لباريس، بدأنا الإعداد مباشرة عقب لقاء تونس، إن شاء الله يكتب لنا الانتصار والتتويج باللقب".

هل بدأتم التفكير في كيفية الإعداد للأولمبياد خاصة مع تأخر نهاية الموسم؟

"لم نتحدث عن ذلك مطلقاً، نفكر ونتحدث فقط عن ضرورة وأهمية التأهل للأولمبياد، ذلك لن يحدث إلا مع نهاية الفترة الحالية وتتويجها باللقب والتأهل الفعلي، عيننا الآن على النهائي، نفوز به أولاً ثم نبدأ التفكير فيما نفعله وكيفية الاستعداد للأولمبياد.

بمناسبة الحديث عن التتويج باللقب والحلم الأولمبي، حدثنا عن أحمد الأحمر، وخوض أول بطولة رسمية في غيابه للاعتزال الدولي؟

"غياب أحمد الأحمر خسارة كبيرة جداً طبعاً، الأحمر تاريخ مصر وهو مَن وضع كرة اليد المصرية في مكانتها الحالية، لاعب كل الناس تفتخر به، وإحنا بنفتخر به كثيراً،، طبعا افتقدناه خلال هذه البطولة، يا رب نكسب النهائي إن شاء الله ونهديه لقب هذه البطولة".

حدثنا عن مشوارك مع فيزبريم المجري في عامك الثاني مع النادي؟

"الحمد لله، العام الماضي قدمنا موسما يعتبر ناجحا بشكل مقبول جدا، حققنا الدوري والكأس وبطولة شرق أوروبا، لم يحالفنا الحظ للوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا العام الفرقة أضيف لها عناصر قوية، أصبحنا منظمين وجاهزين بشكل أكبر،، قدمنا نصف موسم محترم حتى الآن، لدينا فرص كبيرة للوصول لنصف نهائي دوري الأبطال، وبدايةً من فبراير سنتجمع من جديد، كل الفرق لاعبيها مع المنتخبات حاليا للمشاركة بالأجندة الدولية، كل فرقة بحاجة لإعادة تجميع لاعبيها وتجديد شغفها ودوافعها لتحقيق أهداف الفريق، وبإذن الله هدفنا دوري الأبطال".