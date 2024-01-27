السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. يد مصر تكتسح الجزائر 17/10 وتقترب من اللقب التاسع

مصر
مصر

أنهى رجال منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول من نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالتفوق على الجزائر بنتيجة 17/10 لتقترب مصر من تحقيق اللقب.

واستضافت القاهرة منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويستمر غياب الرباعي مازن رضا ومحمد عصام الطيار ومحسن رمضان وخالد وليد عن قائمة المباراة للمرة الثالثة على التوالي بقرار من الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني.

وجاء شوط المباراة الأول بأداء راقي من أحفاد الفراعنة وسط تفاعل جماهيري كبير من المشجعين المصريين الذين ملأوا الصالة عن آخرها.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بتألق كبير من كريم هنداوي الذي تصدى لثلاث كرات متتالية قبل أن يفتتح أحمد هشام (سيسا) وعلي زين أهداف الفراعنة مع مرور دقيقتين.

واستمر تألق كاتونجا ليساهم بتصديات مميزة في تفوق المنتخب مبكرًا ليسجل يحيى الدرع ومحمد سند هدفين جديدين وتتقدم مصر 4/0 مع الدقائق الخمسة الأولى.

سجل مسعود بركوس هدفين للجزائر وأضاف الدرع هدفا جديدا لتصبح النتيجة 5/2.

كريم هنداوي استمر في تقديم مستواه اللامع ليواصل منع الجزائر من إحراز الأهداف، ليسجل عادل وسيسا وعلي زين ثلاثة أهداف متتالية لتتقدم مصر 9/3 مع انتصاف الشوط الأول.

أضافت مصر هدفين جديدين عن طريق سند وسيسا لتتقدم 11/4 مع مرور 19 دقيقة من عمر اللقاء.

تمكن محاربو الصحراء من تقليص الفارق بهدفين متتاليين ليرد أحمد عادل بهدف مصر الثاني عشر لتصبح النتيجة 12/6 مع مرور 22 دقيقة.

كاتونجا بطل الشوط بلا منازع واصل التصدي للتصويبات الجزائرية، أمام بركوس وأيوب العابدي ومختلف لاعبي الجزائر الذين عجزوا عن فك شفرة شباك كريم هنداوي.

وأحرز علي زين ومحمد سند وخيري المزيد من الأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 17/10.

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