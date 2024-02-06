دورى المحترفين: "يد الأهلى" تضرب الجزيرة بـ26/21 وسقوط مفاجئ للزمالك

واصل رجال الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد تحقيق انتصار جديد على حساب الجزيرة بنتيجة 26 /21.

والتقى الفريقان لحساب الجولة الثانية من منافسات المرحلة الثانية من أجل المنافسة على لقب الدوري.

ويحمل الأحمر لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد ويسعى للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

جاء الشوط الأول مثيرا بين لاعبي الفريقين وانتهى بتقدم الأهلي 11/10.

وهيمن نجوم الأحمر بقيادة مدربهم الإسباني ديفيد ديفيز على مجريات الشوط الثاني لينهوا المباراة بفارق الأهداف الخمسة.

ورفع الأهلي رصيده لـ13 نقطة متربعًا على قمة الترتيب بعد تحقيق انتصاره الثاني.

أما الجزيرة فتوقف عند النقطة الرابعة بالتساوي مع هليوبوليس في المركزين السادس والسابع.