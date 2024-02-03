فريق الزهور لكرة اليد يتوج ببرونزية بطولة منطقة القاهرة

توج فريق نادي الزهور "التجمع ب" لكرة اليد مواليد 2012 بالميدالية البرونزية في بطولة منطقة القاهرة بعد فوزه على نادي الطيران بنتيجة 21-14 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الطيران، فيما حصل النادي الأهلي على الميدالية الذهبية ونادي هليوبوليس على البرونزية.

وتعد برونزية الزهور هي أول ميدالية لأحد فرق كرة اليد بالتجمع الخامس، وشهدت المباراة حضور الأستاذ علي عادل أمين صندوق النادي، ودكتور أحمد عبد الفتاح مساعد مدير النادي للنشاط الرياضي، وكابتن أحمد سعيد مدير النشاط الرياضي بالتجمع الخامس الذين قامو بتسليم الميداليات للاعبين.

واستطاع فريق الزهور تحقيق مشوار جيد بالبطولة حيث تأهل الزهور للنهائيات كأول المجموعة، ثم فاز الفريق في دور الـ16 على نادي النصر، ثم على الجيش في دور الـ8 قبل أن يخسر من هليوبوليس في قبل النهائي ليواجه الطيران في مباراة تحديد المركز الثالث ويفوز عليه ليحصد البرونزية.

وتضم قائمة الفريق 28 لاعبًا وهم: مالك هشام، كريم أحمد، أنس محمود، أحمد عبد الرحمن، زياد وائل، سليم محمد، يوسف أحمد، يوسف سيد، حسن محمد، زين أيمن، مالك محمد، حمزة محمد، مروان محمد، ياسين محمد، عيسى محمد، يحيى محمد، محمود طارق، يحيى أحمد، صالح طارق، عمر سعيد، يوسف خالد، إبراهيم محمود، عبد الرحمن أحمد، حمزة هيثم، سليم أحمد، سيف الله محمد، عمرو أحمد، إياد هيثم.

ويقود الفريق فنيًا كل من: رئيس الجهاز هشام قدري، رئيس القطاع محمود حنفي، مدرب الفريق هشام سالم، مساعد مدرب احمد هشام، مدرب حراس مرمى مصطفى هوجان،

اداري الفريق علي نبيل.

وكرم مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش فرق كرة السلة "-20 سنة آنسات، -18 سنة آنسات، -16 سنة ناشئين" وذلك بعد حصولهم على ميداليات ببطولات منطقة القاهرة.

وأقيم التكريم في قاعة السينما بالمقر الرئيسي للنادي بمدينة نصر بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، وعلي عادل أمين الصندوق، والمهندس أحمد أسامة، والمهندس أيمن بيرم أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي ودكتور سيد فضل مقرر اللجنة الرياضية.