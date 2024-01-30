الليلة.. برنامج "التاسعة" يحتفى بمنتخب اليد بعد الفوز بأمم إفريقيا

يستضيف برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، عددًا من نجوم منتخب كرة اليد الحائز على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة وللمرة الثالثة على التوالي.

يشارك في الحلقة جون كارلوس باستور، المدير الفني الإسباني، وعدد من اللاعبين ورئيس اتحاد كرة اليد وعدد من كوادر الجهاز الإداري، والذي يكشفون خلال الحلقة كواليس الفوز والإنجاز الكبير.

صنع أبطال مصر لكرة اليد ملحمة تاريخية فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وحققوا لقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، في إنجاز غير مسبوق، ليتأهلوا للمشاركة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

رئيس اتحاد كرة اليد

أعرب محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، عن سعادته وفخره بالمنتخب المصري لكرة اليد الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه.

وأشاد الأمين، ببرقية التهنئة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب والاتحاد، مؤكدًا أنها تعد أعلى شرف وتقدير لهم، وذلك في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي" مساء اليوم السبت.

كما توجه رئيس اتحاد كرة اليد بالشكر لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لدعمه المستمر للاتحاد وجميع الرياضات المصرية، ولجهوده في رفع مستوى الرياضة المصرية على الصعيد العالمي.