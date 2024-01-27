قبل عرضه.. عبير صبرى تروّج لمسلسل "حدوتة منسية" على cbc

روّجت الفنانة عبير صبري، لمسلسلها الجديد "حدوتة منسية"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قبل عرضه بساعات قليلة على قناة cbc، والمسلسل من بطولة الفنانة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

وشاركت عبير، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، من خلال فيديو وصور لأبطال وصنّاع مسلسل "حدوتة منسية"، معلقًة عليه: “منتظرة آراءكم النهارده عن دهب، وما أدراك من دهب في حدوتة منسية تكتبولي بالليل بعد عرض الحلقة على cbc الساعة 8 وكمان على ووتش إت مشاهدة ممتعة إن شاء الله، مواعيد العرض على cbc الساعة 8 مساء من السبت للأربعاء، وعلى ووتش إت من الجمعة للأربعاء الساعة 8 مساء".

موعد عرض مسلسل "حدوتة منسية"

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل "حدوتة منسية" سيعرض اليوم في تمام الساعة الثامنة، ومن ثم يتم عرضه بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة.

أبطال مسلسل “حدوتة منسية”

تجسد سوسن بدر دور سعاد، وهي أرملة لديها 5 أبناء، تدخل معهم في صراع بسبب الميراث.

هشام إسماعيل يجسد دور الابن الأكبر لسوسن بدر، الذي يحاول احتواء خلافات أشقائه.

محمد علي رزق يجسد دور دكتور عمر النادي، أحد أبناء سوسن بدر، الذي يدخل في صراع معها ومع أشقائه.

أحمد فهيم يجسد دور البلطجي خيرت طوفان، الذي يخرج من السجن ليقوم بابتزاز سعاد وأبنائها بسبب قصة قديمة تكشف عنها الأحداث.

أمير صلاح الدين يجسد دور البلطجي عاطف البوشي.

عبير صبري تجسد دور هبة، زوجة هشام إسماعيل ضمن أحداث المسلسل.

ريم سامي تجسد دور الشقيقة الصغرى المغلوبة على أمرها، وتتعاطف مع والدتها وتغمرها بحبها.

هبة عبدالغني تجسد دور دجالة تدعي "هالة" وتقدم شخصية جديدة ومختلفة.



تفاصيل مسلسل بين حدوتة منسية

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث، لتكون هي المسئولة عن كل شيء، ليتنافس أبناؤه على رضاها، ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري"، الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.