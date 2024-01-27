اليوم.. موعد عرض "حدوتة منسية" على CBC لـ سوسن بدر
تعرض قناة "CBC" بداية من اليوم، مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة سوسن بدر عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.
موعد عرض مسلسل حدوتة منسية
"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.
يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.
أدوار نجوم مسلسل حدوتة منسية على cbc
- تجسد سوسن بدر دور سعاد وهي أرملة لديها 5 أبناء تدخل معهم في صراع بسبب الميراث.
- هشام إسماعيل يجسد دور الابن الأكبر لسوسن بدر الذي يحاول احتواء خلافات أشقاؤه.
- محمد علي رزق يجسد دور دكتور عمر النادي أحد أبناء سوسن بدر الذي يدخل في صراع معها ومع اشقاؤه
- أحمد فهيم يجسد دور البلطجي خيرت طوفان الذي يخرج من السجن ليقوم بابتزاز سعاد وابنائها بسبب قصة قديمة تكشف عنها الأحداث.
- أمير صلاح الدين يجسد دور البلطجي عاطف البوشي.
- عبير صبري تجسد دور هبة زوجة هشام إسماعيل ضمن أحداث المسلسل.
- ريم سامي تجسد دور الشقيقة الصغرى المغلوبة على أمرها وتتعاطف مع والدتها وتغمرها بحبها.
- هبه عبد الغني تجسد دور دجالة تدعي هالة وتقدم شخصية جديدة ومختلفة.