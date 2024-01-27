السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. موعد عرض "حدوتة منسية" على CBC لـ سوسن بدر

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تعرض قناة "CBC" بداية من اليوم، مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة سوسن بدر عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين. 

 

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

أدوار نجوم مسلسل حدوتة منسية على cbc 

  • تجسد سوسن بدر دور سعاد وهي أرملة لديها 5 أبناء تدخل معهم في صراع بسبب الميراث.
  • هشام إسماعيل يجسد دور الابن الأكبر لسوسن بدر الذي يحاول احتواء خلافات أشقاؤه.
  • محمد علي رزق يجسد دور دكتور عمر النادي أحد أبناء سوسن بدر الذي يدخل في صراع معها ومع اشقاؤه
  • أحمد فهيم يجسد دور البلطجي خيرت طوفان الذي يخرج من السجن ليقوم بابتزاز سعاد وابنائها بسبب قصة قديمة تكشف عنها الأحداث.
  • أمير صلاح الدين يجسد دور البلطجي عاطف البوشي.
  • عبير صبري تجسد دور هبة زوجة هشام إسماعيل ضمن أحداث المسلسل.
  • ريم سامي تجسد دور الشقيقة الصغرى المغلوبة على أمرها وتتعاطف مع والدتها وتغمرها بحبها.
  • هبه عبد الغني تجسد دور دجالة تدعي هالة وتقدم شخصية جديدة ومختلفة.
     
موعد عرض مسلسل حدوتة منسية أدوار نجوم مسلسل حدوتة منسية على cbc نجوم مسلسل حدوتة منسية على cbc مسلسل حدوتة منسية على cbc حدوتة منسية حدوتة منسية على cbc

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل.. فيتوريا يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟