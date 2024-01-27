ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جديدة لها.. والجمهور: "ارجعى للعوضى"

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بـ"لوك جديد" ومختلف من أحدث جلسة تصوير لها، وهي تروّج لأحد البراندات.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي مع صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتساءلوا عن عودتها للفنان أحمد العوضي، الذي انفصلت عنه مع بداية شهر يناير الجاري من عام 2024، وقت عرضه فيلمه السينمائي الأول "الإسكندراني".

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز الأيام الماضية انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

كان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص العوضي على إهداء جائزته للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستيري من النجمة الشهيرة.



من ناحية أخرى، استطاع العوضي في أولى بطولاته السينمائية أن يحصد المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر بفيلمه الجديد "الإسكندراني"، الذي يقدم نفسه لأول مرة في دور البطولة المطلقة بكاميرا المخرج خالد يوسف، حاصدًا المركز الأول منذ انطلاقته في صراع شباك التذاكر؛ ليضع خلفه الفنان محمد عادل إمام بفيلمه الكوميدي "أبونسب"، فالجمهور توجه صوب الأكشن الذي يقدمه العوضي في السينما بشكل كبير.