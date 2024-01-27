السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أيمن مصطفي يخصص أرباح كتابه "النيلة الكبيرة" لـ دعم الشعب الفلسطيني

أيمن مصطفي
أيمن مصطفي

خصص الإعلامي أيمن مصطفي، مذيع برنامج حياة كريمة المذاع عبر قناة dmc، أرباح كتابه الجديد الذي حمل اسم "النيلة الكبيرة" الذي يشارك به في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وقرر “مصطفى”، أن يخصص أرباح هذا الكتاب دعمًا منه للشعب الفلسطيني، بعد العدوان السافر الذي وقع عليهم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد حركة طوفان الأقصي التي قامت بها حركة حماس في الـ 7 من شهر أكتوبر لعام 2023.

وشارك مذيع برنامج حياة كريمة المذاع عبر قناة dmc، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جمهوره عن كتابه الجديد في معرض كتاب في نسخته الحالية 2024.

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حلقات برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى

تجدر الإشارة إلى أن يُقدم حلقات برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى، والذي يتواجد في أكاديمية حياة كريمة التي تساعد عدد من الأشخاص، ويقدم برنامج حياة كريمة أبرز المشاريع التي تقوم بها المبادرة الرئاسية التي تقام في السنوات الأخيرة.

كما أن برنامج حياة كريمة تكريم عدد من الأشخاص القادرين وغير القادرين، ومساعدتهم بما يحتاجون سواء مبالغ مالية أو غيرها، وعرض برنامج "حياة كريمة" على قناة "دي إم سي" في شهر رمضان، مع مقدمه الإعلامي أيمن مصطفي، وعرض منه 4 مواسم حتى الآن، إلا أن المصريين إلى الآن يتابعون الحلقات المُعادة منه على القناة ذاتها، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة "دي إم سي DMC".

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية، واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض القاهره الدولي للكتاب الإعلامي أيمن مصطفى حلقات برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى النيلة الكبيرة قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي

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