أيمن مصطفى يروّج لكتابه في معرض الكتاب 2024: أتمنى أشىوفكم كلكم

شارك الإعلامي أيمن مصطفى، مذيع برنامج حياة كريمة المذاع عبر قناة dmc، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جمهوره عن كتابه الجديد في معرض كتاب في نسخته الحالية 2024.

وكتب مصطفى في منشور عبر فيسبوك: "هكون موجود إن شاء الله يوم الجمعة 2-2-2024 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في التجمع الخامس، قاعة 1 جناح B24، أتمنى أشىوفكم كلكم والكتاب يعجبكم".

حلقات برنامج حياة كريمة

تجدر الإشارة إلى أن يُقدم حلقات برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى، والذي يتواجد في أكاديمية حياة كريمة التي تساعد عدد من الأشخاص، ويقدم برنامج حياة كريمة أبرز المشاريع التي تقوم بها المبادرة الرئاسية التي تقام في السنوات الأخيرة.

كما أن برنامج حياة كريمة تكريم عدد من الأشخاص القادرين وغير القادرين، ومساعدتهم بما يحتاجون سواء مبالغ مالية أو غيرها، وعرض برنامج "حياة كريمة" على قناة "دي إم سي" في شهر رمضان، مع مقدمه الإعلامي أيمن مصطفي، وعرض منه 4 مواسم حتى الآن، إلا أن المصريين إلى الآن يتابعون الحلقات المُعادة منه على القناة ذاتها، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة "دي إم سي DMC".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.