الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الموسم الجديد من برنامج حياة كريمة لـ أيمن مصطفى

صورة أرشيفية لبرنامج
صورة أرشيفية لبرنامج حياة كريمة

حقق برنامج "حياة كريمة" نجاحا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من خلال عرضه لأول مرة عبر قناة "دي إم سي- DMC"، في شهر رمضان لعام 2022.

وكشف الإعلامي أيمن مصطفي عن تفاصيل  وجود جزء الجديد الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2024 وهو الموسم الخامس والجديد، بسبب نجاح كل مواسم البرنامج وتعّلق الجمهور وروّاد السوشيال به.

وتابع مصطفى في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "سيكون هناك جزء جديد من البرنامج خاصًة أنه حقق نجاح كبير خلال المواسم السابقة عبر إذاعته على شبكة قنوات دي أم سي dmc".

وعن موعد بدء التحضيرات للموسم الجديد، قال: "لا نحضر للبرنامج قبل فترة من إذاعته، لكن إحنا بنبتدي قبل رمضان بيوم في التصوير ومقابلة الناس، وسيكون الموسم الجديد للبرنامج في شهر رمضان لعام 2024 موسم قوي كما عهده الناس والمواطنين، ونسأل الله النجاح والتوفيق".

حلقات برنامج حياة كريمة

يُجدر الإشارة إلى أن يُقدم حلقات برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى، والذي يتواجد في أكاديمية حياة كريمة التي تساعد عدد من الأشخاص، ويقدم برنامج حياة كريمة أبرز المشاريع التي تقوم بها المبادرة الرئاسية التي تقام في السنوات الأخيرة.

كما أن برنامج حياة كريمة تكريم عدد من الأشخاص القادرين وغير القادرين، ومساعدتهم بما يحتاجون سواء مبالغ مالية أو غيرها، وعرض برنامج "حياة كريمة" على قناة "دي إم سي" في شهر رمضان، مع مقدمه الإعلامي أيمن مصطفي، وعرض منه 4 مواسم حتى الآن، إلا أن المصريين إلى الآن يتابعون الحلقات المُعادة منه على القناة ذاتها، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة "دي إم سي DMC".

الإعلامي أيمن مصطفى المبادرة الرئاسية برنامج حياة كريمة رمضان المقبل حلقات برنامج حياة كريمة حياة كريمه

الأكثر قراءة

الزمالك ينسحب من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

"بتعذبهم بالحرق لعدم قدرتها على الإنجاب".. سيدة تنتقم من أبناء زوجها بالمرج

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا على القاهرة.. والعظمى 34

سها جندى: حريصون على جذب استثمارات المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية