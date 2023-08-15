تفاصيل الموسم الجديد من برنامج حياة كريمة لـ أيمن مصطفى

حقق برنامج "حياة كريمة" نجاحا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من خلال عرضه لأول مرة عبر قناة "دي إم سي- DMC"، في شهر رمضان لعام 2022.

وكشف الإعلامي أيمن مصطفي عن تفاصيل وجود جزء الجديد الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2024 وهو الموسم الخامس والجديد، بسبب نجاح كل مواسم البرنامج وتعّلق الجمهور وروّاد السوشيال به.

وتابع مصطفى في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "سيكون هناك جزء جديد من البرنامج خاصًة أنه حقق نجاح كبير خلال المواسم السابقة عبر إذاعته على شبكة قنوات دي أم سي dmc".

وعن موعد بدء التحضيرات للموسم الجديد، قال: "لا نحضر للبرنامج قبل فترة من إذاعته، لكن إحنا بنبتدي قبل رمضان بيوم في التصوير ومقابلة الناس، وسيكون الموسم الجديد للبرنامج في شهر رمضان لعام 2024 موسم قوي كما عهده الناس والمواطنين، ونسأل الله النجاح والتوفيق".

حلقات برنامج حياة كريمة

يُجدر الإشارة إلى أن يُقدم حلقات برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى، والذي يتواجد في أكاديمية حياة كريمة التي تساعد عدد من الأشخاص، ويقدم برنامج حياة كريمة أبرز المشاريع التي تقوم بها المبادرة الرئاسية التي تقام في السنوات الأخيرة.

كما أن برنامج حياة كريمة تكريم عدد من الأشخاص القادرين وغير القادرين، ومساعدتهم بما يحتاجون سواء مبالغ مالية أو غيرها، وعرض برنامج "حياة كريمة" على قناة "دي إم سي" في شهر رمضان، مع مقدمه الإعلامي أيمن مصطفي، وعرض منه 4 مواسم حتى الآن، إلا أن المصريين إلى الآن يتابعون الحلقات المُعادة منه على القناة ذاتها، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة "دي إم سي DMC".