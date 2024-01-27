غدا.. وقفة بنقابة الموسيقيين للمطالبة برجوع مصطفى كامل عن قرار الاستقالة

قرر أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، من نقابات الأقاليم المختلفة من المحافظات، تنظيم وقفة احتجاجية غدًا الأحد، لمطالبة الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية بالعدول عن قراره بالاستقالة من منصبه، وذلك في تمام الساعة الـ 2 ظهرًا.

وأعلن مؤخرًا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة قائلًا: "توكلت على الله أفوض أمري إلى الله وشكرًا لحضراتكم جميعًا على هذه الفترة التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة".

وأعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقلة وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت على أرض الواقع، والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابة ولسنا بصدد حصر هذه الإنجازات تفصيلًا، لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا".