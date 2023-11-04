السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بقيادة أحمد الصعيدى.. اوركسترا القاهرة يعزف السيمفونية الأولى بالأوبرا اليوم

المايسترو أحمد الصعيدى
المايسترو أحمد الصعيدى

انتهى المايسترو أحمد الصعيدى، من كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بحفل اوركسترا القاهرة السيمفوني، المقرر إقامته مساء اليوم السبت، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل اوركسترا القاهرة السيمفونى بالأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، ويتضمن الحفل برنامج فني مميز يضم عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها  السيمفونية الثامنة لبيتهوفن، و السيمفونية الأولى لشايكوفسكي بعنوان أحلام شتوية.

تفاصيل السيمفونية الأولى لتشايكوفسكي

وفى سياق متصل ينتظر الجمهور عزف السيمفونية الأولى لشايكوفسكي التي كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية، ورغم انها تكشف فى بعض مواضعها صناعة المبتدئ إلا أنها جاءت في المُجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المُكتملة وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها، واعتبرها مؤلفها الأقرب إلى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره.

ويشهد برنامج حفلات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، خلال شهر نوفمبر الجاري، إذ يضم العديد من الفعاليات والأنشطة والأمسيات لكبار الفرق الأوبرالية على المسارح بمختلف المحافظات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

اوركسترا القاهرة السيمفونى

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.

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