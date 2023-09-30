بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.. ميرنا سرور تعزف أعمال بيتهوفن بالأوبرا (اليوم)

انتهى المايسترو العالمي أحمد الصعيدي، من كافة البروفات والاستعدادات الخاصة بحفل "الأسلوب الكلاسيكي" المقرر إقامته اليوم السبت، رفقة الأوركسترا القاهرة السيمفوني، ومشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ميرنا سرور تعزف السيمفونية الرابعة لبيتهوفن

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتعزف خلاله "ميرنا" سلسلة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية العالمية، إذ يتضمن البرنامج السيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن والتى ظهرت للنور لأول مرة عام 1807 وتم تقديمها بقصر أحد أمراء النمسا، وتعد من المؤلفات ذات الموسيقى المبهجة والباعثة على الارتياح بالمقارنة بسيمفونيات بيتهوفن السابقة والتي لا تخلو من إشارة إلى الكفاح والنضال والصراعات التي كانت تعانيها أوروبا آنذاك، هذا إلى جانب السيمفونية 43 لـ هايدن وكونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لـ جلازونوف.

شروط إدارة الأوبرا المصرية لحضور الحفل:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالى ساعة.

ـ غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

ـ الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

أوركسترا القاهرة السيمفونى

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.