"الأساتذة 2".. مدحت صالح يبدع على مسرح النافورة ومشاركة مميزة من مواهب الأوبرا (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وعلى طريق تحديث مكتبة الموسيقى العربية، عقدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، الأمسية الثانية من سلسلة حلقات المشروع الفنى "الأساتذة 2"، المقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل حفل الأساتذة 2

فعلى مسرح النافورة ووسط حشد جماهيرى ضخم، استلهم النجم مدحت صالح، بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مختارات من الأعمال البارزة التى رسمت أجزاء من ملامح الغناء والموسيقى فى زمن الفن الجميل وإبدعها كبار الملحنين، بعد إعادة صياغتها بشكل أوركسترالي عصري، مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها “يا أهل المحبة، بينى وبينك إيه، غالى عليا، مرسال الهوى، عيون القلب، أنت عمرى، بعيد عنك، أمل حياتى، فكرونى”، ومن أعماله الخاصة “أسف على الأحلام،” وأعاد توزيعهم قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، وموسيقى “أهواك - ألف ليلة”، وأعاد توزيعهما الموسيقار محمد عويضة، هذا إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى منها “يا جميل يا اللى هنا، عشانك يا قمر، يا واحشنى رد عليا، تخونوه، زى ما هى حبها”، بالإضافة إلى “حبيبي يا عاشق والنور مكانه فى القلوب”، وصاحبهما على آلة البيانو الموسيقار خالد حماد.

مدحت صالح يقدم مواهب الأوبرا فى حفل الأساتذة

وكان من أبرز مشاهد الحفل إعلان النجم مدحت صالح بالاتفاق مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا على إتاحة الفرصة للعديد من المميزين للمشاركة فى الحفلات المقبلة من سلسلة “الأساتذة”، واستضاف الطفلين لوجين ومهدى من مركز تنمية المواهب ليقدما أغنيتى “تمر حنة ويا صلاة الزين"، وينالا تهنئة خاصة من رئيس الأوبرا وجميع الحضور بعد نجاحهما فى جذب الأنظار والحصول على الإعجاب بصوتين يبشران بمستقبل واعد لفن الطرب العربى.

مشروع الأساتذة

مشروع «الأساتذة» يتضمن كل المراحل الموسيقية الخاصة بنخبة من كبار الملحنين المتميزين فى مصر والوطن العربى، وذلك لإعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة، لافتًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسى والفكرة الرئيسية وراء إطلاق «الأساتذة»، وأعرب عن ثقته فى أنه سيكون مشروعًا غنائيًا وموسيقيًا وفنيًا مثمرًا.

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

حفل الأساتذة

حفل الأساتذة

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

حفل الأساتذة

مدحت صالح