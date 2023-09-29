الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بث مباشر.. حفل الأساتذة 2 للمطرب مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

حفل الأساتذة 2 للمطرب
حفل الأساتذة 2 للمطرب مدحت صالح

يقدم موقع الدستور بثًا مباشرًا لحفل "الأساتذة 2" للمطرب الكبير مدحت صالح الذى يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

لمشاهدة البث اضغط هنا.

وقدم مدحت صالح، خلال الجزء الأول من الحفل، أغنية “ يا أهل المحبة” للموسيقار الكبير محمد عبدالمطلب، و"بيني وبينك إيه”، للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

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حفل "الأساتذة 2" يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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