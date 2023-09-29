بث مباشر.. حفل الأساتذة 2 للمطرب مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

يقدم موقع الدستور بثًا مباشرًا لحفل " الأساتذة 2" للمطرب الكبير مدحت صالح الذى يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

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وقدم مدحت صالح، خلال الجزء الأول من الحفل، أغنية “ يا أهل المحبة” للموسيقار الكبير محمد عبدالمطلب، و"بيني وبينك إيه”، للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

حفل "الأساتذة 2" يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.