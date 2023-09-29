بقبلة على جبينها.. مدحت صالح يطالب جمهور "الأساتذة 2" بتشجيع "لوجين"

قدم المطرب الكبير مدحت صالح، الطفلة لوجين، على مسرح الأوبرا، بحفل "الأساتذة2"، ودعا الجمهور لدعمها وتحيتها، وطبع قبلة على جبينها، قبل أن تتألق في غناء "يا تمر حنا".

وقال مدحت صالح، عن لوجين: "موهبة مصرية جديدة ربنا يكتب لها النجاح بمساعدتكم، وهي من أبناء دار الأوبرا، تحية كبيرة للوجين نشجعها".

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حرصت شبكة قنوات الحياة، على نقل حفل "الأساتذة 2" الذى يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.