6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، التذاكر الخاصة بحفل الأساتذة 2 والنجم مدحت صالح، المقررة إقامته يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، بمصاحبة الأوركسترا وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عويضة على خشبة مسرح النافورة.

ويعد الحفل ثاني ليالي المشروع الفنى الضخم "الأساتذة"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أسعار تذاكر حفل الأساتذة للنجم مدحت صالح

وتوزعت أسعار التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، وداخل شباك التذاكر إلى 6 فئات الأولى بمبلغ 1710 جنيهات، والثانية بمبلغ 1510 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1310 جنيهات، والرابعة بقيمة 910 جنيهات، أما الخامسة بمبلغ 710 جنيهات، والسادسة والأخيرة بقيمة 510 جنيهات، ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وأنه نفذت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويقدم خلاله مدحت برنامجًا فنيًا مميزًا قام بالتجهيزات والتحضيرات له خلال الفترة الماضية مع مجموعة من الموزعين المميزين، لتقديم أعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح هي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.