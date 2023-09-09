تفاصيل وشروط مسابقات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان تسجيل الراغبين فى المشاركة مسابقات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 المقرر انطلاقها يوم 20 أكتوبر المقبل على أن تستمر فعالياتها حتى الأول من نوفمبر 2023.

تفاصيل مسابقات مهرجان الموسيقى العربية

مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب

تقام المسابقة على مرحلتين

1- مرحلة التصفية التمهيدية

- المسابقة مُخصصة للشباب من سن 18 إلى 40 عامًا .

- المتسابق يقوم في التصفية التمهيدية بإرسال فيديو مصور مدته 3 دقائق حد أقصى مع مراعاة جودة الصوت والصورة، يقدم المتسابق خلال المدة المحددة إحدى الأعمال الغنائية للفنان خالد الذكر سيد درويش، بالإضافة إلى أغنية من اختياره الشخصي.

- بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز الفيديو يمكن إرساله بأكثر من طريقة كالتالي:

✓ إرسال الفيديو مباشرًا عبر تطبيق WhatsApp عن طريق صفحة التسجيل.

أو..

✓ استخدام مواقع خِدْمَات تخزين ومشاركة الملفات عبر الإنترنت مثل..

(WeTransfer، Dropbox، Google Drive، OneDrive، SendAnywhere..etc)

ثم رفع الفيديو ونسخ الرابط بالمكان المخصص بصفحة التسجيل.

- المتسابق بعد إتمام عملية تسجيل بياناته وإرسال الفيديو، سيتم مراجعة البيانات المسجلة ومطابقة شروط المسابقة ثم إخطار المتسابق بدفع الرسوم لإتمام عملية الاشتراك بالمسابقة.

- يمكن للمتسابق إذا لم يكن قد أتم عملية دفع الرسوم الرجوع لبيانات التسجيل الخاصة به للتعديل أو الإضافة، وذلك بإدخال المتسابق رقم الموبايل المسجل من قبل والرقم القومي.

- تقوم لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة بمشاهدة وتقييم أداء المتسابق واختيار المتسابقين المؤهلين للمسابقة الرسمية، حيث يعدّ الفيديو المرسل إتمام لمرحلة المشاركة بالتصفية التمهيدية للمسابقة

2- المسابقة الرسمية

- ستقام المسابقة الرسمية بدار الأوبرا المصرية خلال المدّة المقررة من 20 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023، وسيتم إخطار المتسابقين المؤهلين فقط للمشاركة بالمسابقة، وذلك قبل بَدْء فعاليات المهرجان.

- تقام المسابقة الرسمية بنفس شروط مرحلة التصفية التمهيدية حيث يقدم المتسابق أمام لجنة تحكيم المسابقة عمل غنائي مختلف عن التصفية لأحد أعمال الفنان خالد الذكر سيد درويش، بالإضافة إلى أغنية من اختياره الشخصي

مسابقة الارتجال في العزف على آلات (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)

تقام المسابقة على مرحلتين

1- مرحلة التصفية التمهيدية

- المسابقة مُخصصة للشباب من سن 18 إلى 45 عامًا (في تاريخ ختام المهرجان).

- المتسابق يقوم في التصفية التمهيدية بإرسال فيديو مصور مدته 3 دقائق حد أقصى مع مراعاة جودة الصوت والصورة، يقدم المتسابق خلال المدة المحددة أداء حر وارتجالي على إحدى آلات:- (القانون،العود،الكمان،الناي،التشيللو).

- بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز الفيديو يمكن إرساله بأكثر من طريقة كالتالي:

✓ إرسال الفيديو مباشرًا عبر تطبيق WhatsApp عن طريق صفحة التسجيل.

أو..

✓ استخدام مواقع خِدْمَات تخزين ومشاركة الملفات عبر الإنترنت مثل..

(WeTransfer، Dropbox، Google Drive، OneDrive، SendAnywhere..etc)

ثم رفع الفيديو ونسخ الرابط بالمكان المخصص بصفحة التسجيل.

- المتسابق بعد إتمام عملية تسجيل بياناته وإرسال الفيديو، ستتم مراجعة البيانات المسجلة ومطابقة شروط المسابقة ثم إخطار المتسابق بدفع الرسوم لإتمام عملية الاشتراك بالمسابقة.

- يمكن للمتسابق إذا لم يكن قد أتم عملية دفع الرسوم الرجوع لبيانات التسجيل الخاصة به للتعديل أو الإضافة، وذلك بإدخال المتسابق لرقم الموبايل المسجل من قبل والرقم القومي.

- يقوم أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة بمشاهدة وتقييم أداء المتسابق واختيار المتسابقين المؤهلين للمسابقة الرسمية، حيث يعدّ الفيديو المرسل إتمام للمشاركة بمرحلة التصفية التمهيدية للمسابقة.

2-المسابقة الرسمية:

- تقام المسابقة الرسمية بدار الأوبرا المصرية خلال المدّة المقررة من 20 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023، وسيتم إخطار المتسابقين المؤهلين فقط للمشاركة بالمسابقة، وذلك قبل بَدْء فعاليات المهرجان.

2- يقدم المتسابق في المسابقة الرسمية أمام لجنة التحكيم أداء ارتجال حر يتخلله المرور من المقام الأساسي إلى ثلاث مقامات مشتقة ثم الرجوع إلى المقام الأساسي ارتجال على الرتم بمصاحبة آلة الرق.

- رسوم التسجيل في المسابقة: للمصريين 200 جنيه مصري، ولغير المصريين 100 دولار (أو 3200 جنيه مصري).

- لا يحق المشاركة للذين حصلوا على أي مراكز في مسابقة الأعوام الثلاثة الماضية.

- تحتفظ دار الأوبرا المصرية بحق تعديل شروط وتفاصيل المسابقة حسب الحاجة دون إشعار

مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي

المسابقة لجميع الأعمار.

- يبدأ المتسابق التسجيل للمشاركة في المسابقة بتسجيل البيانات الشخصية. يعدها يعد المتسابق توزيع موسيقي أوركسترالي لأحد أعمال الفنان خالد الذكر سيد درويش.

- يقوم المتسابق بإعداد وتجهيز التوزيع الأوركسترالي بالشكل المطلوب، وذلك على النحو التالي:

- ملف MIDI للعمل الفني.

- ملف صوتي (Audio file) للعمل الفني.

- نسخة PDF من النوتة الموسيقية الخاصة بالعمل.

- المتسابق بعد إتمام عملية تسجيل بياناته وإرسال العمل المطلوب، ستتم مراجعة البيانات المسجلة ومطابقة شروط المسابقة ثم إخطار المتسابق بدفع الرسوم لإتمام عملية الاشتراك بالمسابقة.

- يمكن للمتسابق إذا لم يكن قد أتم عملية دفع الرسوم الرجوع لبيانات التسجيل الخاصة به للتعديل أو الإضافة، وذلك بإدخال المتسابق لرقم الموبايل المسجل من قبل والرقم القومي.

- بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز التوزيع الأوركسترالي يمكن إرساله بأكثر من طريقة كالتالي:

✓ إرسال العمل مباشرًا عبر تطبيق WhatsApp عن طريق صفحة التسجيل.

أو..

✓ استخدام مواقع خِدْمَات تخزين ومشاركة الملفات عبر الإنترنت مثل..

(WeTransfer، Dropbox، Google Drive، OneDrive، SendAnywhere..etc)

ثم رفع كافة المرفقات ونسخ الرابط بالمكان المخصص بصفحة التسجيل.

رسوم التسجيل في المسابقة: للمصريين 200 جنيه مصري، ولغير المصريين 100 دولار (أو 3200 جنيه مصري).

- تحتفظ دار الأوبرا المصرية بحق تعديل شروط وتفاصيل المسابقة حسب الحاجة دون إشعار مُسبق.

مسابقة سمعنا صوتك للأطفال

هذه الفعالية مُخصصة للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا (في تاريخ ختام المهرجان).

- يقوم المشترك بإرسال فيديو مصور بحد أقصى 3 دقائق مع مراعاة جودة الصوت والصورة، يقدم أداءً غنائيًا يستعرض فيه موهبته، وذلك بإحدى الطرق التالية:

- إرسال الفيديو مباشرًا عبر تطبيق WhatsApp عن طريق صفحة التسجيل.

أو..

- استخدام مواقع خِدْمَات تخزين ومشاركة الملفات عبر الإنترنت مثل..

(WeTransfer، Dropbox، Google Drive، OneDrive، SendAnywhere..etc)

ثم رفع الفيديو ونسخ الرابط بالمكان المخصص بصفحة التسجيل.

- سيتم إخطار الأطفال المؤهلين فقط للمشاركة.

- التأكيد على إرسال الفيديو فور تسجيل بيانات المشترك.

- تحتفظ دار الأوبرا المصرية بحق تعديل شروط وتفاصيل المشاركة حسب الحاجة دون إشعار.

مسابقة سمعنا صوتك لذوي الهمم

تقام آلية الاختيار كالتالي

- التسجيل بالتصفية التمهيدية:

- هذه الفاعلية مُخصصة لجميع الأعمار من ذوي الهمم.

- يقوم المشترك بتجهيز فيديو مصوراً بحد أقصى 3 دقائق مع مراعاة جودة الصوت والصورة، يقدم فيه أداءً غنائيًا يعرض موهبته.

- بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز الفيديو يمكن إرساله بأكثر من طريقة كالتالي:

- إرسال الفيديو مباشرًا عبر تطبيق WhatsApp عن طريق صفحة التسجيل.

أو..

- استخدام مواقع خِدْمَات تخزين ومشاركة الملفات عبر الإنترنت مثل..

(WeTransfer، Dropbox، Google Drive، OneDrive، SendAnywhere..etc)

ثم رفع الفيديو ونسخ الرابط بالمكان المخصص بصفحة التسجيل.

- تقوم لجنة خاصة بمشاهدة الفيديو، وتقييم أداء المشترك، واختيار المؤهلين من ذوي الهمم للإشتراك في الفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا خلال فترة المهرجان، وسيتم إخطار المؤهلين فقط للمشاركة، وذلك قبل بَدْء المهرجان.

- التأكيد على إرسال الفيديو فور تسجيل بيانات المشترك.

- تحتفظ دار الأوبرا المصرية بحق تعديل شروط وتفاصيل المشاركة حسب الحاجة دون إشعار مُسبق.

يذكر أن المسابقات تهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة، وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك؛ لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.