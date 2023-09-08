الأوبرا تبدأ فى تسجيل المشاركين بمسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

وتهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول شروط ونظام المسابقات وتفاصيل آلية التسجيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية أو من خلال الرابط المباشر، مع تحديد موعد انتهاء التسجيل يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 على ان توفر دار الأوبرا المصرية في خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.

وتعمل إدارة دار الأوبرا المصرية على تطوير مسرح النافورة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة، لتكون جاهزة لاستقبال الجمهور العربي من مختلف الجنسيات، على أن يتم تطوير عدد من المنشآت الأخرى في مختلف المحافظات ليشهد المهرجان تنوعًا جماهيريًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان أسماءً غنائية جديدة هذا العام، إلى جانب الأسماء العربية الكبيرة التي تحرص على التواجد في مصر سنويًا للقاء جمهور دار الأوبرا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال الأيام المقبلة، حيث ينطلق المهرجان في الـ 20 من أكتوبر المقبل ويستمر حتى 1 نوفمبر.

واختتمت مساء أمس فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي استمر على مدار أسبوعان وشهد مشاركة كبار نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي.

دار الأوبرا المصرية