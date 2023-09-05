الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على مسرح النافورة.. مدحت صالح يبدأ تحضيرات "الأساتذة 2"

الفنان مدحت صالح
الفنان مدحت صالح

يحتضن مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، حفل "الأساتذة" الجزء الثاني منه، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي أقيم خلال شهر يونيو من العام الحالي، وكان مشروعًا غنائيًا وموسيقيًا وفنيًا مثمرًا، وأحياه المطرب الكبير مدحت صالح، بالتعاون بين الدار والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويبث حصريًا على قناة "الحياة".

ونشر الفنان مدحت صالح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلن عن الجزء الثاني من حفل الأستاذة، المُقام في دار الأوبرا المصرية، بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول، ونال إعجاب الكثير، خاصًة روّاد السوشيال ميديا، ومحبي الفنان مدحت صالح.

وكتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "بدأ الترتيب والتحضير لحفل (الأساتذة ٢) وانتظروا الجديد ٢٩ سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكوا".

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير، معبرين عن سعادتهم بوجود جزء ثان من المشروع الفني الكبير، الذي يذكرهم بزمن الفن الجميل، بوجود فنانهم المفضل مدحت صالح.

التراث الموسيقي

تجدر الإشارة إلى أن حفل الأساتذة الجزء الأول منه والثاني، هو مشروع فني للفنان مدحت صالح، وجديد حمل اسم «الأساتذة»، ويهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

وفي وقت سابق، أكد الفنان مدحت صالح أن مشروع «الأساتذة» يتضمن كل المراحل الموسيقية الخاصة بنخبة من كبار الملحنين المتميزين فى مصر والوطن العربى، وذلك لإعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة، لافتًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسى والفكرة الرئيسية وراء إطلاق «الأساتذة».

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