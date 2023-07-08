المخرج حسنى صالح: قناة "الحياة" نقلت حفل "الأساتذة" بشكل أظهر جمال مصر

علق المخرج حسني صالح، على الإشادات الواسعة بالنقل الحصري لقناة الحياة لفعاليات أول حفلات مشروع "الأساتذة".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "أبارك على نجاح حفل الأساتذة الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية ونقلته قناة الحياة فى بث مباشر".

وأضاف: "أنا من الناس الغيورة على الوطن ومصر شيء آخر، وبشكر قناة "الحياة" على هذا التصوير الرائع الذى أظهر جمال مصر"، معقبًا: "الأوركسترا شيء راقى مالي هدومه".

وأشار إلى أن مشاركة قناة الحياة فى هذا المجهود الرائع مشرف ويليق بقدر مصر وفنها العريق، لافتًا إلى أن عمار الشريعى كانت قد واجهته مشكلة فى إعادة صياغة أغانى عبدالحليم حافظ بصوته، ولكن نحن لدينا فرصة بملحني مصر الكبار لوضع إضافات بالتقنية الحديثة وتكون لدينا مكتبة تملكها مصر.