الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شاهد حفل مدحت صالح "الأساتذة 2" بدار الأوبرا (فيديو)

مدحت صالح
مدحت صالح

حرصت شبكة قنوات الحياة، على نقل حفل "الأساتذة 2" الذى يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

لمشاهدة الحفل اضغط هنا.

واستهل المطرب الكبير مدحت صالح، الحفل بتقديم أغنية يا أهل المحبة للموسيقار الكبير محمد عبدالمطلب، كما قدم “مدحت” أغنية “بيني وبينك إيه”، للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

وحرص مدحت، على  تقديم مواهب جديدة  خلال حفله المقام حاليًا “الاساتذة 2”، وهم الطفل مهدي الذي قدم أغنية “يا صلاة الزين”، والشابة الصغيرة لوجين.

مدحت صالح حفل مدحت صالح الاساتذة 2” الطفل مهدي يا صلاة الزين”

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