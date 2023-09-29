الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح يقدم مواهب جديدة في "الأساتذة 2": زمان كنا بنتمنى اللي ياخد بإيدنا

مدحت صالح بالأساتذة
مدحت صالح بالأساتذة 2

حرص النجم الكبير مدحت صالح، على تقديم مواهب جديدة خلال حفله المقام حاليًا “الاساتذة 2” على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية والذي ينقل على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون الحياة.

حفل الأساتذة 2 لمدحت صالح

وخلال حفل الأساتذة 2 قدم مدحت صالح 2 من المواهب وهم مهدي الذي قدم أغنية “يا صلاة الزين” وسط إشادات كبيرة من قبل الجمهور الذي حرض على حضور الحفلة كما قدم موهبة شابة أخرى هي لوجين.

وقال مدحت صالح أثناء تقديمه المواهب، “زمان وإحنا صغيرين كنا نتمنى حد ياخد بايدينا ويساعدنا المرة دي أنا اللي بقدم حد من نفس البيت هنا من دار الأوبرا” وبدأ في تقديم الموهبة الشابة لوجين.

تنقل قناة الحياة، الآن، حفل "الأساتذة 2" الذي يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفني الأساتذة الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأ النجم الكبير مدحت صالح قبل قليل حفله "الأساتذة 2" الذي يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط حضور كبير من الجمهور.

حفل الاساتذة 2 لمدحت صالح الأساتذة 2 مدحت صالح الاساتذة النجم الكبير مدحت صالح شبكة تليفزيون الحياة

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