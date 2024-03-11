الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة الأولى من مسلسل محارب.. "تيك توكر" يقلب فرح حسن الرداد لجنازة

مسلسل محارب
مسلسل محارب

عرضت شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحلقة الأولى من  مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد.

الحلقة الأولى من مسلسل محارب

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل محارب، إصابة والدة عزيز محارب "عفاف شعيب"، في حادث سير بعد أن صدمها "تيك توكر" بسيارته؛ خلال تقديم بعض الاستعراضات بسيارته في شوارع شبرا.

في الوقت نفسه، كان “محارب” متوجهًا بصحبة زوجته الى قاعة الفرح لاستقبال المعازييم في ليلة عرسهما.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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