الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الحلقة الأولى من مسلسل محارب.. حسن الرداد يستعد لزواجه من ناهد السباعي

مسلسل محارب
مسلسل محارب

بدأ العرض الأول من الحلقة الأولى لـ مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

يعرض مسلسل الفنان حسن الرداد محارب يوميًا الساعة 9 مساءً وهو واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب

 

وفي أحد مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل محارب يستعد حسن الرداد “محارب” للزواج من ناهد السباعي والتي تقوم بدور خطيبة محارب.

ولكن يحاول محمود البزاوي والذي يقوم بدور والد خطيبة حسن الرداد “محارب” لإيقاف الزواج والفرح، ويتفق مع أحد سائقي الموقف أن يكيدوا بـ محارب.

وبعد انتهاء ليلة الحناء لـ “محارب” و"انجي" والتي تقوم بدورها ناهد السباعي، يستعدون للزواج ويدور حوار بين حسن الرداد “محارب” ووالدته "عفاف شعيب.

وتقول عفاف شعيب في هذا المشهد: “ انا خايفة عليك حاسة ان هيحصل حاجة في الفرح خلي بالك من نفسك”.

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قنوات عرض مسلسل محارب 

مسلسل محارب يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC، على أن تتم إعادته الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

وسبق أن أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it. 

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أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

 

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